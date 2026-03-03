Medarbetare sökes Skörd av Shiitakesvamp
Plats Södra Sandby / Skåne]
Anställningsform: Timanställning
Start: Enligt överenskommelse
Vi söker engagerade medarbetare för skörd av shiitakesvamp i vår odlingsanläggning.Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Skörd av svamp
Sortering och kvalitetskontroll
Enklare hantering och förberedelse inför leverans
Allmän ordning och hygien i odlingsutrymmenKvalifikationer
Arbetet innebär att man står och arbetar under längre perioder, därför behöver du ha god fysisk uthållighet.
Vi söker dig som:
Är ansvarsfull och noggrann
Har ett positivt och öppet förhållningssätt
Arbetar effektivt och har god arbetsmoral
Kan arbeta både självständigt och i team
Tidigare erfarenhet av odling eller livsmedelsproduktion är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Ett stabilt arbete i ett växande företag
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet till långsiktigt samarbete
Välkommen att skicka din ansökan till:info@ekoa.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: info@ekoa.se Arbetsgivare Ekoa AB
(org.nr 559122-3895)
Tygelsjö Mölla 311 (visa karta
)
247 91 SÖDRA SANDBY Jobbnummer
9775548