Medarbetare sökes Skörd av Shiitakesvamp

Ekoa AB / Trädgårdsodlarjobb / Lund
2026-03-03


Plats Södra Sandby / Skåne]
Anställningsform: Timanställning
Start: Enligt överenskommelse
Vi söker engagerade medarbetare för skörd av shiitakesvamp i vår odlingsanläggning.

Publiceringsdatum
2026-03-03

Dina arbetsuppgifter
Skörd av svamp

Sortering och kvalitetskontroll

Enklare hantering och förberedelse inför leverans

Allmän ordning och hygien i odlingsutrymmen

Kvalifikationer
Arbetet innebär att man står och arbetar under längre perioder, därför behöver du ha god fysisk uthållighet.
Vi söker dig som:
Är ansvarsfull och noggrann

Har ett positivt och öppet förhållningssätt

Arbetar effektivt och har god arbetsmoral

Kan arbeta både självständigt och i team

Tidigare erfarenhet av odling eller livsmedelsproduktion är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Ett stabilt arbete i ett växande företag

Trevlig arbetsmiljö

Möjlighet till långsiktigt samarbete

Välkommen att skicka din ansökan till:
info@ekoa.se

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: info@ekoa.se

Arbetsgivare
Ekoa AB (org.nr 559122-3895)
Tygelsjö Mölla 311 (visa karta)
247 91  SÖDRA SANDBY

Jobbnummer
9775548

