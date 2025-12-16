Medarbetare packavdelningen till The Snus Brothers
Är du en flexibel medarbetare med känsla för kvalitet? Har du glimten i ögat, gillar variation och att arbeta under frihet med ansvar? Ta då chansen att bli en av våra nya medarbetare på The Snus Brothers.
Produktionsflödet består av flera olika operationer som tillsammans ansvarar för snustillverkning.
I denna roll kommer du att tillhöra packavdelningen - den del av produktionen som ansvarar för att packa prillor i dosor och vidare i lådor. Som packlinjeoperatör kommer dina arbetsuppgifter främst att innebära att tillsammans med ditt team driva en packlina. Arbetet omfattar att köra fram, fylla på och köra bort material samt att övervaka, finjustera, underhålla och rengöra maskinen för att uppnå bästa möjliga kvalitet.
I dagsläget är det flera team som arbetar tillsammans, som går olika skift. Varje team består av ett antal medarbetare som tillsammans säkerställer ett effektivt och stabilt flöde i denna moderna och automatiserade produktion.
På The Snus Brothers arbetas det med flexibilitet så det kan finnas möjlighet till andra intressanta arbetsuppgifter.
Tillträde för tjänsten sker snarast eller enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda till skiftgång.Om företaget
The Snus Brothers är en starkt entreprenörsdriven koncern som vuxit snabbt från sina rötter i ett Östergötagarage till att idag omfatta ca 65 medarbetare. De utvecklar, producerar och marknadsför nikotinprodukter - både under egna varumärken och i nära samarbete med andra företag, varav några är nationella och globala jättar. Företagets högautomatiserade fabrik i Ödeshög har i dagsläget kapacitet att leverera över 50 miljoner dosor per år och står väl rustad för fortsatt framtida expansion.
Snus Brothers kultur
Vi ser oss som en stark och sammansvetsad familj där alla medarbetare delar samma ambition: att bli bäst i världen på nikotinpåsar. Vår "growth attitude" genomsyrar allt vi gör - från produktutveckling till produktion, marknadsföring och personlig utveckling. Vi vill alltid vara snabbare, smartare och mer effektiva, och vi ställer helhjärtat upp för varandra för att nå våra gemensamma mål.Profil
Kompetens:
• Ingen specifik kompetens inom området krävs. Företaget kommer träna och lära dig att packa prillor med högsta kvalitet
• Truckkort med erfarenhet att köra truck
• Förmåga att dokumentera och rapportera utfört arbete samt eventuella avvikelser i system
• Svenska i tal och skrift med vana att jobba i datorn
Meriterande:
• Erfarenhet och vana att köra maskin inom tillverkande industri.
• En teknisk ådra, fallenhet för att förstå, analysera och arbeta i en automatiserad lina.
The Snus Brothers lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är nyfiken, vill och har lätt för att lära dig. Vidare har du ett driv och engagemang i det du gör och tar stort ansvar för eget arbete och kvalitet. Du är en lagspelare med god samarbetsförmåga, men trivs även med att arbeta självständigt - vi tror på frihet under ansvar.
• Föredöme gällande säkerhet och ordning & reda.
• Hög arbetsmoral, noggrann och kvalitetsmedveten med öga för förbättringar.
• Flexibel och har vilja och förmåga att utvecklas på kort och lång sikt.
Företaget strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats och erbjuder ett bra arbetsklimat, spännande vardag med goda möjligheter att utvecklas på kort och lång sikt.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar men kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
