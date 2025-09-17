Medarbetare på timmar med kundfokus till återvinningscentral
2025-09-17
Välkommen till Renova - en arbetsplats där du kan vara dig själv! Hos oss finns över 50 olika yrken, alla gör miljönytta varje dag. Som Västsveriges ledande aktör inom avfallshantering och återvinning strävar vi efter att skapa en renare och grönare framtid. Gör skillnad med oss på Renova.
Renova söker medarbetare som vill jobba på timmar med stort kundfokus till vår återvinningscentral i Kungälv. Arbetsuppgifter
Som medarbetare på vår ÅVC får du ett varierande arbete tillsammans med trevliga kollegor. Rollen innebär att du är Renovas ansikte utåt inom avfallshantering. Våra kunder ska alltid känna sig trygga med att vi tar hand om deras avfall på bästa möjliga sätt för miljön.
Arbetet innebär aktivt kundbemötande samt att utföra anläggningarnas drift och skötsel på ett effektivt, ekonomiskt lönsamt och miljöriktigt sätt. Då kunden är i fokus på våra återvinningscentraler är det viktigt att du ger ett gott bemötande. Genom vägledning och information har kunden lärt sig mer om återvinning när hen lämnar anläggningen.
Arbetet sker huvudsakligen utomhus och visst administrativt arbete utförs i kontorsmiljö. Arbetstiderna omfattar vardagar samt helger.
Renovas avfallshantering är i ständig utveckling, och du kommer att vara med i den utvecklingen om du arbetar hos oss. Till att börja med får alla nyanställda ett gediget introduktionsprogram där det bland annat ingår olika utbildningar. Genom ett arbetssätt som bygger på delaktighet har du möjlighet att lära dig mer och mer. Kvalifikationer
• Gymnasiekompetens eller motsvarande
• Grundläggande IT-kunskap
• God fysik
• B-körkort
• God svenska i tal och skrift
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande
• Erfarenhet av service- och informativt arbete är meriterande
• Truck- och hjullastarkort är meriterande
Vi söker dig som är serviceinriktad och relationsskapande, eftersom en stor del av rollen handlar om att ge våra kunder den bästa möjliga upplevelsen och bygga långsiktiga relationer. Du bemöter människor på ett öppet och positivt sätt och skapar förtroende i varje kontakt.
Du behöver vara samarbetsinriktad, då vi arbetar nära varandra i team och ofta löser uppgifter tillsammans. Din förmåga att kommunicera och samarbeta bidrar till en positiv arbetsmiljö och ett effektivt samarbete över avdelningsgränserna.
Rollen kräver även flexibilitet. Vissa perioder är mer intensiva, medan andra är lugnare då förväntas du kunna växla fokus och själv ta initiativ till andra arbetsuppgifter som utvecklar både dig och verksamheten.
Vi värdesätter också att du är ansvarsfull och strukturerad. Du tar ägandeskap för dina uppgifter, ser till att de blir genomförda och bidrar till att verksamheten utvecklas genom ständiga förbättringar.
Hos oss arbetar vi alltid utifrån våra förhållningssätt Helhetssyn, Engagemang, Tillsammans och Ansvar, och vi söker dig som delar dessa värderingar och vill vara med och driva vårt arbete framåt. Självklart har du ett intresse för miljöfrågor!
Vill du komma i kontakt med en facklig representant, ring vår växel på 031-61 80 00.
ÖVRIGT
På Renova får du vara med och bidra till ett hållbart samhälle!
Vi arbetar för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande, och som anställd får du ta del av våra förmåner inom träning och hälsa, exempelvis friskvårdsbidrag, massage, cykelleasing, rabatter på träningsanläggningar, gruppträning med instruktör på din arbetsplats samt ett välutrustat gym.
Övriga förmåner innefattar karriärcoachning, trivselaktiviteter m.m.
Vi tillämpar obligatoriskt alkohol- och drogtest vid nyanställning samt slumpmässiga alkohol- och drogtester under anställningen.
Renova arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och eftersträvar en jämn fördelning bland våra medarbetare avseende ålder, kön och etnisk bakgrund.
Enligt avtal.
Göteborgs Stad , Renova AB
Platschef ÅVC
Malin Green malin.green@renova.se
