Medarbetare på 50% till Detaljtryck Sweden AB
Detaljtryck Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Uddevalla Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Uddevalla
2026-06-29
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
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Vi söker en medarbetare på ca 50% till Detaljtryck på plats i Uddevalla. Tjänsten går ej att utföra på distans.
Vill du ha ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik? Är du serviceinriktad, strukturerad och gillar att ta ansvar? Då kan du vara den vi söker!
Detaljtryck är ett ungt företag med stora ambitioner och stark tillväxt.
Vi har våra kontor på Kungstorget i Uddevalla och har på kort tid etablerat oss som en uppstickare inom tryckbranschen i området. Nu söker vi en ny kollega som vill vara med på vår fortsatta resa.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du en varierande roll där du arbetar med både kundservice, administration och produktion. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Hantera inkommande ordrar och följa upp beställningar.
Ta emot och besvara kundförfrågningar via telefon, e-post och besök.
Ge professionell service och hjälpa kunder att hitta rätt lösningar.
Hålla ordning på ordrar, offerter och pågående arbeten.
Hjälpa till med tryck av kläder och andra produkter vid behov.
Stötta kollegor och hjälpa till där det behövs – både på kontoret och i produktionen.
Vi söker dig som
Är utåtriktad och trivs i sociala sammanhang.
Tycker om att prata med människor och känner dig bekväm med telefonsamtal och nätverkande.
Är serviceinriktad och sätter kunden i fokus.
Har god ordning och reda samt arbetar strukturerat.
Är självgående och tar egna initiativ.
Är en problemlösare som ser möjligheter istället för hinder.
Är flexibel och inte rädd för att hugga i där det behövs.
Har en positiv inställning och bidrar till en god stämning på arbetsplatsen.
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Meriterande
Det är ett extra plus om du:
Har erfarenhet av marknadsföring eller sociala medier.
Har arbetat i Adobe Illustrator och/eller Canva.
Har ett intresse för grafisk formgivning och marknadsföring.
Har B-körkort.
Har erfarenhet från tryck-, profil- eller reklambranschen.
Vi erbjuder
Ett omväxlande och utvecklande arbete.
Heltid med dagtid och ordinarie kontorstider.
En arbetsplats där du får stort eget ansvar och möjlighet att utvecklas.
Intern utbildning och upplärning på plats – vi lär dig våra arbetsmetoder och de moment som krävs för tjänsten.
Ett engagerat team med högt tempo, korta beslutsvägar och en positiv arbetsmiljö.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet. För oss är rätt inställning, ansvarskänsla och viljan att utvecklas minst lika viktigt som tidigare erfarenhet. Du behöver inte kunna allt från början – vi ser till att du får den utbildning och introduktion du behöver för att lyckas i rollen.
Vill du vara med och växa tillsammans med oss? Då ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: carlos@detaljtryck.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Medarbetare hos Detaljtryck". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Detaljtryck Sweden AB
(org.nr 559431-3495)
Kungsgatan 22 (visa karta
)
451 30 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9982359