Medarbetare ostavdelningen varannan lördag 8-14
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Brinner för kundmötet och älskar att guida kunder rätt
Har ett genuint intresse för ost - smaker, ursprung och kombinationer
Gärna har erfarenhet från delikatessdisk, särskilt med ost (meriterande men inget krav)
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Trivs med att arbeta självständigt men också i nära samarbete med kollegor
Arbetstider
Fast pass: Varannan lördag kl. 08.00-14.00
Möjlighet till extra pass på ostavdelningen
Möjlighet till pass inom Packade färskvaror & Frukt & Grönt
Vi erbjuder
Ett roligt och utvecklande extrajobb med fokus på kvalitet och service
En arbetsplats där kunskap och engagemang uppskattas
Ett team med passion för mat och kundupplevelse
Är detta rätt utmaning för dig?
Urvalet sker löpande, skicka därför din ansökan redan idag.
Du bli anställd direkt av Ica Kvantum Liljeholmen som i denna rekrytering samarbetar med Higher och Jakob Hemvik. tillträde snarast eller enligt ök.Jakob.hemvik@higher.nu
Välkommen till Ica Kvantum Liljeholmen och en rolig resa!
Om Ica Kvantum Liljeholmen
Vårt mål är att vara Europas främsta livsmedelsbutik där det är lätt, spännande och inspirerande att handla och dina förväntningar på kvalitet, sortiment och service infrias. Vi vill vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats där vi värdesätter våra medarbetare högt och strävar efter att lyfta deras potential. Vi tror på kontinuerlig utveckling och därför erbjuder vi en rad utbildningsmöjligheter, både internt och externt. Så ansöker du
