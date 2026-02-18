Medarbetare ostavdelningen varannan lördag 8-14

Next u AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2026-02-18


Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Next u AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Huddinge eller i hela Sverige

Vem söker vi?

Vi söker dig som:

Brinner för kundmötet och älskar att guida kunder rätt

Har ett genuint intresse för ost - smaker, ursprung och kombinationer

Gärna har erfarenhet från delikatessdisk, särskilt med ost (meriterande men inget krav)

Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten

Trivs med att arbeta självständigt men också i nära samarbete med kollegor

Arbetstider

Fast pass: Varannan lördag kl. 08.00-14.00

Möjlighet till extra pass på ostavdelningen

Möjlighet till pass inom Packade färskvaror & Frukt & Grönt

Vi erbjuder

Ett roligt och utvecklande extrajobb med fokus på kvalitet och service

En arbetsplats där kunskap och engagemang uppskattas

Ett team med passion för mat och kundupplevelse

Är detta rätt utmaning för dig?

Urvalet sker löpande, skicka därför din ansökan redan idag.

Du bli anställd direkt av Ica Kvantum Liljeholmen som i denna rekrytering samarbetar med Higher och Jakob Hemvik. tillträde snarast eller enligt ök.

Jakob.hemvik@higher.nu

Välkommen till Ica Kvantum Liljeholmen och en rolig resa!

Om Ica Kvantum Liljeholmen

Vårt mål är att vara Europas främsta livsmedelsbutik där det är lätt, spännande och inspirerande att handla och dina förväntningar på kvalitet, sortiment och service infrias. Vi vill vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats där vi värdesätter våra medarbetare högt och strävar efter att lyfta deras potential. Vi tror på kontinuerlig utveckling och därför erbjuder vi en rad utbildningsmöjligheter, både internt och externt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Next U AB (org.nr 556898-4180)
117 63  STOCKHOLM (STOCKHOLMS)

Arbetsplats
ICA Kvantum Liljeholmen

Jobbnummer
9749747

Prenumerera på jobb från Next u AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Next u AB: