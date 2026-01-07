Medarbetare Öppning - Kajsas På Kajen
Vi söker dig som är morgonpigg, ansvarsfull och har erfarenhet från café- eller restaurangbranschen. Ansök redan idag och bli en del av vårt team!Om oss
KAJSAS PÅ KAJEN är en servering belägen vid Barnängsbryggan på Södermalm. Vi erbjuder omsorgsfullt tillagad mat och dryck för dagens alla tillfällen. Våra menyer utformas med stor omtanke och vi lagar all mat med genuin passion. Med åren har Kajsas utvecklats till en naturlig samlingsplats - ett andra hem för många av dem som promenerar i området eller reser med båten vid Barnängsbryggan.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från café- eller restaurangbranschen, trivs med tidiga morgnar och har förmågan att arbeta självständigt. Rollen kräver noggrannhet, ansvarstagande och en stark känsla för ordning och reda på arbetsplatsen. Du sätter alltid gästens upplevelse i fokus och hanterar utan svårigheter flera arbetsuppgifter samtidigt. Vidare arbetar du effektivt och har en god förmåga att planera och strukturera dina arbetspass.
I rollen kommer du att hantera arbetsuppgifter som kassa, matberedning, hantering av stekbord och fritös, hantering av kaffemaskin, städning och andra uppgifter som är vanliga inom café- och fastfood-branschen.
Under handledning av vår nuvarande platsansvariga får du en strukturerad introduktion och lär dig arbetsuppgifterna steg för steg på plats. Som morgonpersonal ansvarar du för att öppna verksamheten, vilket innebär att iordningställa uteserveringen, ta emot och kontrollera tidiga leveranser, förbereda köket inför dagens service samt välkomna dagens första gäster. I rollen ingår även arbetsuppgifter som kassahantering, matberedning, arbete vid stekbord, fritös och espressomaskin, städning samt övriga uppgifter som är vanligt förekommande inom café- och fastfood-branschen.
Arbetstiderna är förlagda till tidiga morgnar, med start omkring kl. 06.30, och omfattar både vardagar och helger.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid med provanställning. Lön sätts enligt överenskommelse. Vi behandlar ansökningar löpande och start sker under december 2025.
