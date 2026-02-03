Medarbetare med produktionsansvar till insamlingsenheten på SCB
2026-02-03
Handlingskraftig och samhällsintresserad? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss. Statistikmyndigheten SCB är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik. Vår statistik används överallt, hemma vid köksbordet, i nyhetsrapporteringen och av beslutsfattare i riksdag och regering.Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer att bestå av produktionsarbete och produktionsansvar i ett team som jobbar med insamling av data inom området skolstatistik. Uppgifterna samlas in från privata företag, organisationer och offentlig sektor. Uppgifterna som samlas in används av bland annat Skolverket.Kvalifikationer
Akademisk examen
akademisk examen med inriktning mot samhällsvetenskap, statistik eller annan för verksamheten relevant utbildning
Erfarenhet av programmering och databashantering
Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Erfarenhet av att samarbeta i team
Erfarenhet att möta företag och/eller organisationer i rådgivande situationer
Kunskap i SQL, SAS, Power BI, R och/eller Python
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på engelska
Erfarenhet av att leda ett team
För att det här ska bli en bra matchning för både dig och oss behöver du ha ett genuint intresse för människor . Du är en relationsbyggare som skapar förtroende både internt och externt. Du har en drivkraft och förmåga att skapa engagemang kring gemensamma mål och ser till att verksamheten levererar resultat i linje med beslutade riktlinjer.
Samtidigt har du lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar och har förmåga att omprioritera när behov och förutsättningar förändras. Du är flexibel och har förmåga att växla mellan arbetsuppgifter.
Det är också viktigt att du har en god förmåga att samarbeta. Du arbetar bra med andra människor och du vill ingå i ett team där du bidrar till att dina kollegor trivs och lyckas med sitt arbete.
ÖVRIGT
Den här tjänsten finns på sektionen för Skol, arbetsmarknad och kodning i Örebro. Utifrån verksamhetens förutsättning finns det möjlighet att även arbeta viss tid hemifrån.
Anställningen är tillsvidare och inleds vanligtvis med sex månaders provanställning. Tillträdesdatum kommer vi överens om.
Hos oss är alla medarbetares kompetens och potential viktig. Vi tror på en inkluderande kultur där vi drar nytta av vår mångfald och våra olikheter. Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten.
Du ansöker genom att registrera ditt CV på svenska. Bifoga ditt examensbevis med kursförteckning. Krav på akademiska poäng som inte ingår i en examen ska verifieras genom studieintyg/registerutdrag. I din ansökan får du besvara ett antal urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem som du kommer till när du klickar på Ansök nedan. Vid denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Om du har skyddade personuppgifter, vänligen kontakta HR-partner via SCB:s växel.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303206". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statistiska Centralbyrån
(org.nr 202100-0837) Arbetsplats
SCB, Data Kontakt
Sektionschef
Lisa Öst Lisa.ost@scb.se 010-4796871 Jobbnummer
9720153