Medarbetare med personal- och logistikansvar till Online
Västerviks Stormarknad AB / Butikssäljarjobb / Västervik Visa alla butikssäljarjobb i Västervik
2026-01-14
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
Visa alla jobb hos Västerviks Stormarknad AB i Västervik
Vår affärsidé: Maxi ICA Stormarknad i Västervik skall vara den bästa handelsplatsen i nordöstra Småland för kunder, personal och leverantörer.
Medarbetare med personal- och logistikansvar till Onlineavdelningen, vikariat - ICA Maxi Västervik
Vill du vara med och utveckla vår Onlineavdelning och ge våra kunder den bästa upplevelsen? Vi söker en engagerad medarbetare som tillsammans med försäljningschefen, även tar ansvar för personal och logistik, utöver att plocka och leverera varor.Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
Som medarbetare på Onlineavdelningen kommer du att:
Plocka kundernas beställningar med hög noggrannhet.
Köra ut varor till våra kunder.
Arbeta med planering och koordinering av leveranser.
Stötta försäljningschefen i personalansvar för ett mindre team, inklusive schemaläggning och arbetsledning.
Säkerställa att rutiner följs och att avdelningen fungerar effektivt.
Vi söker dig som
Har god organisationsförmåga och gillar att ta ansvar.
Är serviceinriktad och trivs med kundkontakt.
Har B-körkort.
Har erfarenhet av ledarskap eller logistik (meriterande men inget krav).
Är flexibel och lösningsorienterad.
Vi erbjuder
Ett varierande arbete i ett härligt team.
Möjligheten att vara en del av ett växande företag där du får utvecklas tillsammans med oss.
Friskvårdsbidrag och möjligheten att börja dagen hos oss med en god och näringsrik frukost.
Tjänsten är ett vikariat på 35 timmar som löper över sommaren 2027. Arbetstiderna är varierande, inklusive helger. Tillträde enligt överenskommelse. Välkommen med din ansökan senast den 31 januari till marie.isaksson@maxi.ica.se
. Ansökningar hanteras löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: marie.isaksson@maxi.ica.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks Stormarknad AB
(org.nr 556814-9396)
Ljunghedsvägen 2 (visa karta
)
593 23 VÄSTERVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ICA Maxi Jobbnummer
