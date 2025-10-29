Medarbetare med mångårig erfarenhet av parasitologisk rutindiagnostik
Statens Veterinärmedicinska Anstalt / Laborantjobb / Uppsala Visa alla laborantjobb i Uppsala
2025-10-29
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala
Särskild visstidsanställning | Interim | Kollektivavtal | Tjänstepension | Friskvårdsbidrag | Uppsala | Sista ansökningsdag 2025-11-11
Ansök här: https://sva.
varbi.com/se/what:job/jobID:869256/
Om arbetsplatsen, SVA
Farliga djursmittor kan få allvarliga konsekvenser, från lidande hos djur och människor till ekonomiska förluster och störningar i matförsörjningen. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet som genom diagnostik, forskning och rådgivning stärker Sveriges förmåga att bekämpa djursjukdomar som utgör hot mot kritiska samhällsfunktioner. Friska djur - trygga människor. Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
I första hand kommer du att arbeta med analyser av träck- och trikinprover. I arbetet ingår även uppackning, registrering av prover och hantering av disk och sopor.
Kvalifikationer, utbildning och kunskap
Vi söker medarbetare med lång erfarenhet av arbete med veterinärmedicinsk parasitologi vid rutindiangostiskt laboratorium. Du ska kunna de etablerade klassiska metoderna för trikin- och träckprovsanalyser.
Meriterande
Tidigare arbete vid SVA:s sektion för parasitologi.Anställningsvillkor
Interim anställning, vilket innebär arbete på timme vid behov under 2026.
Övrigt - bra att veta
Med diagnostik, forskning och expertkunskap bidrar SVA till en god djurhälsa och minskad smittspridning mellan djur och människor. Med Coronapandemin i minnet vet vi att djursjukdomar kan bli ett hot i samhället och slå hårt mot Sveriges matförsörjning, hälsa och ekonomi. Som beredskapsmyndighet ingår SVA i sektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten.
SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
Tester och arbetsprov kan förekomma i samband med rekryteringsprocessen.
Myndigheten kan komma att genomföra bakrundskontroll i samband med rekryteringen.
Du som är svensk medborgare och tillsvidareanställd på SVA kommer bli krigsplacerad inom myndigheten.
För vissa tjänster kan en säkerhetsprövning med registerkontroll genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Väx och utvecklas på SVA - välkommen med din ansökan! Ersättning
Timanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/66". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Statens Veterinärmedicinska Anstalt
(org.nr 202100-1868) Arbetsplats
SVA - Avdelningen för mikrobiologi (MIK), Parasitologi Kontakt
Eva Osterman-Lind, Sektionschef 018-674000 Jobbnummer
9579698