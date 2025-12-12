Medarbetare med livscykelkompetens för hållbara värdekedjor
2025-12-12
Vill du tillsammans med dina kollegor bidra till hållbara värdekedjor? Vi söker en expert med livscykelkunskap som vill vara med att bidra till effektiv lagstiftning samt andra styrmedel för hållbara värdekedjor.
Resurseffektivitetsenheten arbetar med att skapa förutsättningar för hållbar produktion och konsumtion med utgångspunkt i ett livscykelperspektiv. Enheten arbetar för cirkulär ekonomi, resurseffektivitet och avfallsförebyggande i olika värdekedjor och materialströmmar som till exempel textil, plast, kritiska material och livsmedel.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med att beskriva hur miljön påverkas i olika värdekedjor ur ett livscykelperspektiv och med det utveckla och implementera styrmedel som är både effektiva för miljön och smidiga för aktörerna. Implementering av EU lagstiftning där LCA har fått en större roll kommer vara en viktig del i arbetet, exempelvis i frågor om systemgränser och allokeringar. Ekodesignförordningen kommer vara en viktig lagstiftning men du kommer också att vara stöd till andra lagstiftnings- och styrmedelsprocesser inom Naturvårdsverket.
I arbetsuppgifterna ingår att tillgodogöra sig information, dra slutsatser och omsätta dessa i handling. Att läsa, tolka och förstå regelverken är en del av arbetet, liksom att kunna agera utifrån myndighetsrollen. Du kommer arbeta tillsammans med kollegor med liknande uppgifter och med jurister och kommunikatörer samt samverka med olika aktörer i samhället. I tjänsten kan det ingå att företräda Naturvårdsverket i olika sammanhang genom att exempelvis hålla föredrag eller uttala sig i media. Deltagande i förhandlingar och möten i EU sammanhang kan förekomma.
Din kompetens
Krav för anställningen
• Högskoleexamen inom relevant område
• 2 till 5 års yrkesmässig erfarenhet av arbete med livscykelanalyser inklusive att utföra LCA:er,
• Förmåga att tillämpa LCA-kunskap i olika styrmedels- och lagstiftningsrelaterade sammanhang samt för cirkulära frågeställningar. En förutsättning är förmågan att förstå samband mellan och kunna bedöma konsekvenser av olika alternativ för att ge avvägda rekommendationer. Det kan exempelvis vara utformning eller val av parametrar inom LCA- och andra verktyg vid lagstiftning.
• Färdighet att förmedla komplext innehåll exempelvis kopplat till LCA på ett enkelt och begripligt sätt, med god förmåga att uttrycka dig obehindrat och kort och koncist i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
• Förmåga att analysera aktörernas förutsättningar för hållbara värdekedjor, kunna bedöma vad som är stort och smått och hur väl siffror speglar verkligheten. Kunna relativt snabbt sätta sig in i nya värdekedjor.
Meriterande
• Kunskap om livscykelpåverkan och branschens förutsättningar i minst en specifik bransch som byggsektorn, eller annan relevant bransch
• Erfarenhet från hur man framgångsrikt reducerar resursanvändning, genom exempelvis åtgärder för förlängd livslängd av produkter, reparerbarhet, återanvändning.
• Utöver tillämpning av LCA även fördjupat förståelse av LCA processen, exempelvis genom forskningsprojekt
• Förmåga och erfarenhet av att ta fram prognoser för utveckling av flöden inom en värdekedja
• Erfarenhet av att utföra tredjepartsgranskning av LCA:er
• Projektledarkunskap i projekt med mer än en deltagare.
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna och ser gärna att du:
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna och ser gärna att du:
• trivs med teamarbete, lyssnar in och kommunicerar samt har god samarbetsförmåga
• är strukturerad och lösningsorienterad med gott självledarskap som gör att du hittar balansen mellan kvalité och tid för att nå resultat
• agerar professionellt och utifrån myndighetsrollen
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Anställningens placering är Stockholm alternativt Östersund. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning. Resor i tjänsten kan förekomma.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 4 jan 2026.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Uwe Fortkamp, enhetschef. Du kan även kontakta våra fackliga företrädare för Saco-S eller ST. Samtliga nås via kundtjänst, tel.nr. 010-698 10 00.
Varför ska du arbeta hos oss?
Naturvårdsverket värnar om ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder våra medarbetare goda möjligheter till distansarbete, företagshälsovård och personalstöd, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, samt olika aktiviteter via vår sport- och friluftsförening och kulturförening. Välkommen till våra moderna kontor i en organisation med ett viktigt uppdrag. Vi är en arbetsplats med trevliga kollegor och ett närvarande ledarskap där vi samlas kring vårt övergripande uppdrag som syftar till att förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer.
Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning.
Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.
