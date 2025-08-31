Medarbetare med internationell juridik- och företagsadministration
Arcticguides AB / Organisationsutvecklarjobb / Kiruna Visa alla organisationsutvecklarjobb i Kiruna
2025-08-31
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arcticguides AB i Kiruna
Medarbetare med juridik- och företagsadministrationserfarenhet med internationell inriktning till Arctic Guides AB
Arctic Guides AB söker en projekt ledare med juridik- och företagsadministrationserfarenhet, samt erfarenhet och intresse av Arktis. Det är viktigt att du förstår den internationella marknaden, särskilt den amerikanska.
Om Arctic Guides AB
Arctic Guides AB är en specialicerad aktör inom arktisk turism och expeditionsverksamhet.. Vi arrangerar unika resor och expeditioner i Arktis och andra nordliga destinationer. Nu står vi inför en spännande expansion av verksamheten till andra marknader, och söker en driven medarbetare som kan hantera strategiska, administrativa och juridiska aspekterna av denna expansion. Publiceringsdatum2025-08-31Om tjänsten
Vi söker en erfaren medarbetare som ska ansvara för våra strategiska, administrativa och juridiska processer i samband med den expansion av verksamheter till andra marknader. Du kommer att arbeta med internationella avtal, partnerskap och regelefterlevnad, samt säkerställa att våra expeditioner och researrangemang följer gällande lagar och förordningar på våra destinationer samt i Sverige och USA.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Utarbeta och granska internationella avtal för researrangemang och expeditioner
• Hantera juridiska aspekter av etableringen på den amerikanska marknaden
• Säkerställa regelefterlevnad för gränsöverskridande verksamhet
• Förhandla och strukturera partnerskap med amerikanska researrangörer och vetenskapliga institutioner
• Hantera försäkrings- och ansvarsfrågor för expeditioner
• Rådgivning kring tillstånd och licenser för verksamhet i skyddade områden
• Bistå med juridisk expertis vid utveckling av nya expeditionskonceptProfilKvalifikationer
• Juristexamen och mångårig erfarenhet av avtalsskrivning
• Flytande i svenska eller engelska, med kompetens i andra språket (både tal och skrift)
•
• God förståelse för amerikansk affärskultur och juridik
• Kunskap om företagsadministration
Meriterande:
• Erfarenhet från resebranschen, särskilt researrangemang till Arktis eller andra nordliga destinationer
Vi erbjuder
• En unik möjlighet att kombinera juridik med spännande äventyrs- och forskningsexpeditioner
• Arbete i en internationell miljö med kollegor från hela världen
• Möjlighet att påverka och forma företagets amerikanska etablering
• Kompetensutveckling inom internationell affärsjuridik
• Placering i natursköna Abisko med närhet till unik arktisk miljö
Placering
Tjänsten är placerad vid vårt huvudkontor i Abisko, Norrbottens län. Viss reseverksamhet till USA, andra platser i Arktis och destinationer ingår i tjänsten.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev där du beskriver din erfarenhet och varför du är intresserad av tjänsten. Vi ser gärna att du inkluderar exempel på din språkkompetens och eventuell erfarenhet från resebranschen.
Sista dag att ansöka är 11 september 2025
Kontakt: Anders Bergwall, anders@arcticguides.com
Arctic Guides AB värdesätter mångfald och välkomnar sökande oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder.
Arctic Guides AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: anders@arcticguides.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arcticguides AB
(org.nr 556767-0400)
Syster Syrenas Väg 1 (visa karta
)
981 07 ABISKO Jobbnummer
9484099