Medarbetare Mark/justeringsarbeten NCC Asphalt North Norrbotten
Ncc AB / Anläggningsarbetarjobb / Boden Visa alla anläggningsarbetarjobb i Boden
2025-12-17
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ncc AB i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
Medarbetare till Mark/justerarbeten till Asphalt North, Mobile
Inför nästa vårsäsong behöver vi förstärka vår organisation i Norrbotten med en duktig medarbetare inom mark/justerarbeten.
Bli en del av vårt team inom Mark/justerarbeten på NCC Industry och var med och forma framtidens infrastruktur. Vi söker nu engagerade medarbetare inom mark/justeringsarbeten som vill vara med och skapa kvalitetslösningar. Hos oss får du utvecklas i en stimulerande arbetsmiljö och vara en del av ett ledande företag inom branschen. Så varför vänta? Ta steget och sök nu för att bli en del av vårt trevliga team.
Rollen hos oss
Som medarbetare hos oss på NCC Asphalt North arbetar du ute på fältet tillsammans med dina kollegor, nära beställare och kunder. Du kommer att tillhöra ett team med kunniga kollegor och utföra mark/justeringsarbeten. Arbetsområdet är främst i Norrbotten, med Boden som placeringsort.Publiceringsdatum2025-12-17Profil
Vi tror att du har en grundutbildning på gymnasial nivå, gärna inom teknik eller bygg och anläggning. Om du har erfarenhet inom mark/justeringsarbeten är det ett stort plus. Vi värderar dina personliga egenskaper högt. Vi söker efter någon som älskar utmaningar och trivs med att vara ute på fältet, både bland våra kunder och kollegor. Din samarbetsförmåga, ordningssinne, kvalitetstänk och drivkraft är egenskaper som vi lägger stor vikt vid.
Och glöm inte, B-körkort är ett krav för denna position.
Vi strävar efter jämställdhet och mångfald, och vi är fast beslutna att skapa en inkluderande arbetsplats där alla har möjlighet att växa och blomstra. Vi uppmuntrar och välkomnar sökande från olika bakgrunder och kön, för vi tror på att en diversifierad arbetsstyrka är nyckeln till innovation och framgång.
Ytterligare information
Tjänsten avser säsongsanställning och arbetsområdet är Boden med omnejd. Under delar av säsongen kan vi arbeta på annan ort och övernattning förekommer.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta gärna Operation Manager Christoffer Ölén tfn 076- 521 67 57, eller Rasmus Sundqvist tfn 072- 085 36 98.
I enlighet med NCCs säkerhetskultur genomför vi bakgrundskontroller på våra slutkandidater.
Urval sker löpande så ansök därför så snart som möjligt, dock senast 2026-03-31. Registrera din ansökan och CV nedan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NCC AB
(org.nr 556034-5174) Arbetsplats
NCC Jobbnummer
9648620