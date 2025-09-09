Medarbetare Kolonial - ICA Kvantum Vallentuna
Kolonialmedarbetare på ICA Kvantum Vallentuna
Har du tidigare erfarenhet av att arbeta i livsmedelsbutik? Tycker du om en händelserik arbetsplats med fysiskt arbete och varierande arbetsuppgifter? Och har du planer på att växa och utvecklas inom livsmedelsbranschen? Då kanske du är vår nästa stjärna! Vi är ett härligt gäng som söker en ny kollega till kolonialavdelningen i vår butik. Du kommer att ingå i vårt ordinarie plockteam, med extra fokus på vår avdelning; Hälsa&Skönhet. I tjänsten ingår även arbetspass i vår Frukt&Grönt avdelning.Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
• Vara med och ansvara för att levererade varor fylls upp i butikens hyllor och kyldiskar på snabbaste och smartaste sättet.
• I arbetsuppgifterna ingår det även att följa uppsatta rutiner och dagplaner, samt att man lämnar sin arbetsplats som man själv vill möta den.
• Inhopp i Kassan som kassajour ingår vid försäljningstoppar.
• En av dina arbetsuppgifter är hyllvård på Hälsa & Skönhet, vilket innebär tex planogramarbete, ha koll på kampanjer och kampanjvaror och framför allt att se till att hyllorna är välfyllda.
Vi söker dig som:
• tycker om att arbeta fysiskt, gillar högt tempo och kan ta egna initiativ.
• är flexibel och kan rycka in där det behövs, även på andra avdelningar.
• är positiv och engagerad i ditt arbete.
• har en vilja att vara med och utveckla och förbättra avdelningen.
• är morgonpigg, du är schemalagd från kl 06:00.
• har erfarenhet av budget- och inköpsarbete
Meriterande:
• Kunskap inom ICA:s system (Min Butik, AOB, StoreOffice)
• Har tidigare erfarenhet av arbete i en större livsmedelsbutik
• Truckkort
Vilka är vi:
ICA Kvantum Vallentuna ligger i Vallentuna centrum. Vi är ca 80 anställda och omsätter ca 350 MKR. Vi servar nästa 30.000 kunder varje vecka, mellan 7-22, vilket innebär att det alltid händer mycket i ett högt tempo. Vi erbjuder bla interna och externa utbildningar, personalrabatt, friskvårdsbidrag och subventionerad frukostbuffé varje dag. Känslan i butiken är familjär och vi samarbetar ofta mellan avdelningarna. Arbetstid och varaktighet
Deltid 23 tim/v, tillsvidare, provanställning 6 månader. Arbete varannan helg. Avtalsenlig lön. Ansök redan idag, dock senast 19/10 2025. Urval sker löpande och kan komma att tillsättas innan slutdatum. All vår rekrytering sker via vår karriärsida. Du ansöker via länken i annonsen.
Vid frågor, kontakta Inger Johnsson, HR chef: inger.johnsson@kvantum.ica.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
