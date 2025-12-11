Medarbetare Kolonial - ICA Kvantum Vallentuna
2025-12-11
Kolonialmedarbetare på ICA Kvantum Vallentuna - vikariat
Har du minst ett års dokumenterad erfarenhet av att arbeta i livsmedelsbutik? Tycker du om en händelserik arbetsplats med fysiskt arbete och självklart många härliga kundmöten varje dag (ca 30 000 kunder/vecka)? Då kanske du är vår nästa stjärna! Vi är ett härligt gäng som söker en ny kollega till kolonialavdelningen i vår butik. Du kommer att ingå i vårt ordinarie plockteam, med extra fokus på vår avdelning; Dryck, konfektyr & snacks. Struktur, självdriv, engagemang och en positiv inställning är viktiga egenskaper för framgång i rollen.
Arbetsuppgifter i kolonialavdelningen:
gemensamt ansvar för att den dagliga leveransen kommer ut i butikens hyllor på snabbaste och smartaste sättet.
följa uppsatta rutiner och körscheman, samt att man lämnar sin arbetsplats som man själv vill möta den.
stötta kassan som kassajour vid försäljningstoppar.
ett extra fokus på hyllvård av Dryck, Konfektyr & Snacks, vilket innebär tex planogramarbete, planera, genomföra och följa upp kampanjer, visst inköp och framför allt se till att hyllorna är välfyllda.
Vi söker dig som:
tycker om att arbeta fysiskt, gillar högt tempo och kan ta egna initiativ.
är flexibel och kan rycka in där det behövs, även på andra avdelningar.
är positiv och engagerad i ditt arbete.
har en vilja att vara med och utveckla och förbättra avdelningen.
har möjlighet att starta ditt arbetspass kl 06:00.
Meriterande:
Kunskap inom ICA:s system (Min Butik, AOB, StoreOffice)
Dokumenterad erfarenhet av arbete i en större livsmedelsbutik
Erfarenhet av budget- och inköpsarbete
Truckkort
För att trivas hos oss tror vi att du:
är positiv och engagerad i ditt arbete.
har en vilja att vara med och utveckla och förbättra avdelningen.
gillar högt tempo, kan ta egna initiativ och har ett självdriv.
har förmåga att arbeta självständigt och i team
Vilka är vi:
ICA Kvantum Vallentuna ligger i Vallentuna centrum. Vi är ca 80 anställda och omsätter ca 350 MKR. Vi servar nästa 30.000 kunder varje vecka, mellan 7-22, vilket innebär att det alltid händer mycket i ett högt tempo. Vi erbjuder bla interna och externa utbildningar, personalrabatt, friskvårdsbidrag och subventionerad frukostbuffé varje dag. Känslan i butiken är familjär och vi samarbetar ofta mellan avdelningarna.
Tjänsten är ett föräldravikariat tom august 2027. Deltid 31,5 tim/v. Arbete varannan helg. Avtalsenlig lön enligt Handels. Ansök redan idag, urval sker löpande och kan komma att tillsättas innan slutdatum. All vår rekrytering sker digitalt via vår karriärsida. Du ansöker via länken i annonsen.
Vid frågor, kontakta Inger Johnsson, HR chef: inger.johnsson@kvantum.ica.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
