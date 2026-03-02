Medarbetare inom verkstad/produktion sökes till Uddevalla
2026-03-02
Vi på Uniflex söker just nu en engagerad medarbetare inom verkstad och produktion för ett kommande uppdrag hos vår kund i Uddevalla. Har du erfarenhet av verkstadsarbete eller produktion och innehar travers- och truckkort? Då kan detta vara tjänsten för dig!Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
I rollen kommer du att arbeta i verkstadsmiljö med fokus på plåtbearbetning. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat hantering av material, maskinarbete samt vissa lageruppgifter.
Arbetstiderna kan vara förlagda antingen dagtid eller kvällstid, beroende på verksamhetens behov.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Verkstadsarbete med plåt
• Körning av travers
• Truckkörning (motviktstruck 9-12 ton)
• Användning av verkstadsmaskiner, exempelvis vinkelslip
• Plock och pack på lager
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet från verkstad och/eller produktion
• Har giltigt traverskort
• Har erfarenhet av att köra motviktstruck (9-12 ton)
• Är praktiskt lagd och van att arbeta med maskiner
• Är noggrann, ansvarstagande och trivs med fysiskt arbete
Meriterande:
• Erfarenhet av svetsning (MIG)
• Erfarenhet av kantpress och laserskärning
Om verksamheten
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar. Tjänsten kan komma att tillsättas innan annonsen har löpt ut.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5331".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9770144