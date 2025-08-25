Medarbetare inom industrin för omgående anställning!
GV Stars Bemanning AB / Montörsjobb / Värnamo Visa alla montörsjobb i Värnamo
2025-08-25
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos GV Stars Bemanning AB i Värnamo
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Vi söker en noggrann och ansvarstagande lackerare för att bli en del av vårt team!
I denna roll kommer du att vara en viktig del av vår produktionsprocess och säkerställa att våra produkter får en högkvalitativ finish. Du kommer att arbeta med på- och av-hängning på lacklina, fylla på lackpulver samt packa varor för leverans.Profil
Vi tror att du har erfarenhet inom lackering sedan tidigare och är van vid fysiskt tunga arbeten.
Du är i fysiskt god form.
Du utför dina arbetsuppgifter med noggrannhet och besitter samarbetsförmåga.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Meriterande truckkort.Om företaget
Vid frågor eller funderingar gällande tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Hassan på Hassan@gvstars.se
GV Stars Bemanning är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som startades Augusti år 2021.
Vi erbjuder helhetslösningar till företag och privatpersoner inom rekrytering & bemannings tjänster.
På GV Stars bemanning är våra medarbetare vår viktigaste tillgång som vi leds av.
Tack vare vårt engagemang och flexibilitet har vi på så kort tid lyckats införa samarbeten med över 80 nöjda kunder.
Vi har inriktat oss mot Industri, Lager, Logistik & Entreprenad.
Vad GV stars erbjuder
Kollektivavtal
Personlig Utveckling
Tjänstepension
Försäkringar
Marknadsmässig lön
Löpande intervjuer sker kontinuerligt för snabbast möjliga anställning.Om företaget
Företaget ligger i Värnamo. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1413". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GV Stars Bemanning AB
(org.nr 559328-4838), http://gvstars.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9475160