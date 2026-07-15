Medarbetare inom Foto & Bildproduktion- Götaplatsens Foto, Göteborg
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Medarbetare inom Foto & Bildproduktion till Götaplatsens Foto
Vill du kombinera teknik, bildkvalitet och kundupplevelse i en kreativ och varierad roll?
Hos oss på Götaplatsens Foto får du arbeta i en miljö där passionen för bild står i centrum. Vi söker nu en medarbetare till vårt fotolabb – en person med intresse för foto, teknik och kvalitet som vill vara en del av vårt engagerade team.
I rollen arbetar du med framställning av bildprodukter och bidrar till att den dagliga produktionen flyter på smidigt och effektivt. Du blir en viktig del av verksamheten där noggrannhet, service och känsla för bildkvalitet är avgörande för slutresultatet.
Dina arbetsdagar består av en kombination av bildproduktion, kundkontakt och praktiskt arbete i labbet. Du producerar framkallningar, fotopresenter, canvas och andra bildprodukter samtidigt som du bidrar till att hålla en hög kvalitet genom hela produktionsprocessen.
Du arbetar nära dina kollegor i butik och labb och hjälper kunder att hitta rätt lösningar utifrån deras önskemål. Tillsammans ser ni till att ge varje kund ett personligt bemötande och en upplevelse som motsvarar höga förväntningar.
En del av arbetet innebär också att bidra till ordning och struktur i labbet samt att uppmärksamma eventuella behov av underhåll eller service på utrustningen. Du behöver därför vara praktiskt lagd, noggrann och ha ett intresse för tekniken bakom produktionen.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare inom Foto & Bildproduktion kommer du bland annat att:
Producera analoga och digitala bildprodukter.
Framställa fotopresenter, canvas och andra specialprodukter.
Hjälpa kunder via mejl, telefon och personliga möten.
Bidra till att produktion och leveranser håller hög kvalitet.
Se till att maskiner och utrustning underhålls och fungerar optimalt.
Koordinerar service och planerar förebyggande underhåll.
Arbeta med bildhantering och färgkontroll.
Hjälpa till att hålla labbet organiserat, rent och välfungerande.
Ansvara för beställning av material samt bidra till att rätt lagerhållning säkerställs.
Samarbeta med kollegor för att utveckla rutiner och arbetssätt.
Vid behov hjälpa till i butiken och ge kunder professionell rådgivning.
Vi tror att du:
Har erfarenhet från fotolabb, bildproduktion eller liknande verksamhet.
Har ett stort intresse för foto och god kunskap inom analog fotografi (krav) samt digital bildhantering.
Är noggrann, kvalitetsmedveten och trivs med praktiskt arbete.
Har god teknisk förståelse och tycker om att lösa problem.
Är serviceinriktad och tycker om att hjälpa kunder.
Trivs med att samarbeta i team och bidra till en positiv arbetsmiljö.
Är flexibel och kan hjälpa till både i labbet och i butik när behov uppstår.
Info om tjänsten
Anställningsform: Heltid, tillsvidare med inledande 6 månaders provanställning Placering: Göteborg Tillträde: Snarast
I den här rekryteringsprocessen samarbetar Götaplatsens Foto med Retail Knowledge och ansvarig rekryterare är Stina Bjérnhof stina.bjernhof@retailknowledge.se
Urval, tester och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8069257-2102584". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retail Knowledge Sweden AB
(org.nr 556636-0367), https://jobb.retailknowledge.se
Gothenburg University (visa karta
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405 30 GOTHENBURG Arbetsplats
Retail Knowledge Jobbnummer
10003906