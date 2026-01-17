Medarbetare inom first line support sökes i Stockholm
2026-01-17
Har du erfarenhet av arbete med IT- och first line support och vill ta dig an nya utmaningar? Brinner du för att ge god service åt kunder? Då kan detta uppdrag vara perfekt för dig!
Om uppdraget
Vi söker nu medarbetare inom first line support åt vår kund, som är verksam inom offentlig sektor. Uppdraget startar i mars 2026, och förväntas pågå framöver. Omfattningen är heltid och placering för uppdraget är på plats i kundens lokaler i Stockholm. Arbetstiderna är under vardagar mellan kl 08.00-16.30.
Innan uppdragets start måste en säkerhetsintervju samt registerkontroll genomföras.
Dina arbetsuppgifter
I denna roll är du IT-enhetens ansikte utåt där du ger support och svarar på frågor avseende IT- och tele. First line supporten hanterar idag ca 800 ärenden per månad. Du kommer främst arbeta via telefon och dator men besök av myndighetens personal kan förekomma. IT-enhetens verksamhetsområde innefattar användarstöd, serverdrift, nätverk, lagring/backup, systemadministration samt IT-säkerhet. Vi ser därför att du har goda kunskaper inom området och erfarenhet av detta. Vidare ansvarar IT-enheten för bland annat videosystem, telefonväxeln, mobiltelefoner, skrivare och kopiatorer. Publiceringsdatum2026-01-17Kvalifikationer
Godkänd gymnasieexamen
1 års arbetslivserfarenhet från tidigare arbete med användarsupport
God kunskap gällande generell IT support/felsökning och användarstöd
Kunskap av Windows, MS Office, Linux, Active Directory, klienthårdvara
Kommunicerar obehindrat på svenska, såväl i tal som skrift
God social kompetens
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 01 februari 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Pernilla Gärdén, pernilla.garden@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-175 40 00.
