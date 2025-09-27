Medarbetare inom bibliotek med inriktning program och aktiviteter
2025-09-27
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Biblioteken i Mölndal består av enheterna Mölndals stadsbibliotek och Närbibliotek med bokbuss, Lindome och Kållereds bibliotek. Enheterna ingår i stadens Kultur- och fritidsförvaltning. Vi har ett nära samarbete mellan enheterna och ett prestigelöst arbetssätt och där vi är många som hjälps åt för att helheten ska bli bra.
Mer information om Biblioteken i Mölndal finner du på vår webbplats https://bibliotek.molndal.se
Hos oss har du frihet att arbeta självständigt, att utforska, pröva och utveckla verksamheten.
Vi söker nu en medarbetare med inriktning program och aktiviteter för en vuxen publik på enhet Närbibliotek. Enheten är nybildad och ambitionen är att hitta gemensamma arbetsformer över tid. Nya bibliotekslokaler finns både i Kållered och Lindome.Publiceringsdatum2025-09-27Arbetsuppgifter
Bibliotekens uppdrag är att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Det är en utmanade uppgift att synliggöra detta.
Att erbjuda program och aktiviteter är ett viktigt verktyg. Ditt uppdrag handlar om att planera, paketera, kommunicera och genomföra program och aktiviteter i form av utställningar, föreläsningar, föreställningar, dialoger och workshops för en vuxen publik, i första hand på Lindome bibliotek. I den delen av uppdraget ingår att aktivt arbeta med att marknadsföra utbudet och ständigt förbättra kommunikation genom att följa upp och analysera utfallet.
I dina arbetsuppgifter ingår också informationstjänst där du bemannar bibliotek och vägleder besökare i såväl det fysiska som det digitala biblioteket.
Huvudsaklig placering på Lindome bibliotek, tjänstgöring och programläggning på andra bibliotek ingår. Kvälls- och helgtjänstgöring ingår.Kvalifikationer
• är nyfiken, kreativ, analytisk och har en vilja att lära nytt och vara med och utveckla hela biblioteksverksamheten
• har erfarenhet av att anordna publik verksamhet i form av program och aktiviteter
• är kreativ inom snäva ekonomiska ramar och kan tillvarata samarbeten och lokala krafter
• är omvärldsorienterad och intresserad av vad som pågår lokalt och regionalt så väl som nationellt och i världen
• beredd att själv ta plats på scen t ex för att leda samtal
• har erfarenhet av att marknadsföra program och aktiviteter
• har kunskap att uppdatera våra sociala medier med ett inspirerande innehåll
• är serviceinriktad och pedagogisk
• trivs med och är bra på att samarbeta med andra, men har kapacitet att planera och genomföra verksamhet på egen hand
• är trygg i ditt sätt att bemöta besökare och kollegor
Om du har erfarenhet av att arbeta i eller med folkbibliotek är det meriterande.
För tjänsten krävs följande:
Examen från högskola med inriktning biblioteks- och informationsvetenskap eller examen som arbetsgivaren bedömer vara relevant, t ex inriktning mot kultur eller kommunikation.
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning.
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
