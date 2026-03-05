Medarbetare i hemtjänst i Hörnefors, Usk, vbtr
2026-03-05
Vi söker Dig som har förmågan att bemöta människor i olika situationer på ett professionellt sätt. Ansvarstagande och förståelse för andra individers olika situationer är något som vi efterfrågar. Som undersköterska eller vårdbiträde kommer du att stötta våra kunder och utföra omvårdnadsarbete i deras egna hem. Som undersköterska kommer du även att kunna bli kontaktperson.Publiceringsdatum2026-03-05Kvalifikationer
Vi ser helst att du är utbildad undersköterska eller har en pågående utbildning. Men vi välkomna även andra sökande till just denna tjänst.
B-Körkort är ett önskemål då vi till vissa kunder använder bil i tjänst.
Schemalagd arbetstid dag, kväll och helg.
Tillträde enligt överenskommelse.
Altea Omsorg utför hemtjänst inom Umeå. Vi är ett mindre företag vilket gör att vi kan erbjuda en mer personlig hemtjänst. Vi sätter kvalitet, trivsel och ditt välmående främst. Vi satsar extra mycket på scheman som fungerar med ditt övriga liv och vi har inga delade turer. Vi har kollektivavtal och Individuell lönesättning tillämpas.
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
