medarbetare hos Autismgruppen i Äspered
Autismgruppen i Äspered AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Borås
2025-12-11
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Autismgruppen i Äspered AB i Borås
Sök jobbet som ny medarbetare hos oss, på Autismgruppen.
AUTISMGRUPPEN I ÄSPERED AB
Personlig assistent
Kommun: Borås
Korta fakta om jobbet
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10 passerat)
Ange referens Rasmus i din ansökan
Arbetsgivarens mejl: autismkonsulten@aspereds.se
Om jobbet
Autismgruppen har funnits i drygt 20 år. Och är en stabil verksamhet. Vi har två brukare men söker nu en ny assistent till en kille den här gången.
Rasmus är vuxen. Han är snäll, har autism men kan prata.Och skratta. Han är ALDRIG utåtagerande. Han har autism, tvångssyndrom och epilepsi. Han har en grundsjukdom som heter Tuberös skleros.
Han går promenad varje dag, mockar en hästbox och du ska också gilla både lite praktiskt arbete ihop med Rasmus och att chilla lite och kolla på film ihop med honom.
Vi gör alltid saker tillsammans med våra brukare. Vi står aldrig och tittar på när de gör en aktivitet. Det innebär t.ex att du mockar en hästbox och Rasmus mockar en. Du får inte vara allergisk mot djur eftersom det luktar häst i stallet även om inga hästar är inne i stallet när ni är där. Du behöver inte ha hästerfarenhet eftersom jobbet inte handlar om att ta hand om hästarna.Under eftermiddagen käkar ni och ser på film ihop.
Det ingår inte i din roll att sköta hans hygien. Du är hans hjälpare och kompis.
Ni gör i stort sett samma saker varje dag eftersom man är trygg med det som är förutsägbart när man har autism. Du kommer också att få tid till att laga mat, göra schema.
Du får flera arbetskamrater som jobbat här länge. Trygga trevliga killar.
Ni åker på en del utflykter med Rasmus. Men den mesta tiden jobbar du i Äspered som ligger mitt emellan Borås och Ulricehamn.
Det här är en stressfri arbetsplats. Du får gå bredvid och lära dig hur man jobbar med Rasmus. Du får alltså gå bredvid någon annan utan att ta ansvar så länge som du känner att du behöver för att bli trygg i din roll.
Du börjar antingen kl 8 eller klockan 9. Slutar i bland 14.30 ibland kl 17.00 och ibland 19.30. Fredagar slutar du senast 16.00. Du jobbar inga helger, inga nätter. Inga sena kvällar. Däremot arbetar du röda dagar som infaller på ditt schema. Du har 5 veckors semester.
Du måste vara lite flexibel och kunna ändra ditt schema ibland om någon är sjuk eller under semestertid för att alla ska kunna ha semester.
Du ska uppskatta ett jobb utan stress. Du måste vara intresserad av att arbeta med människor. Du ska tycka om att arbeta praktiskt ihop med Rasmus.
Det här är en fantastisk arbetsplats säger alla som jobbar här!
Och du MÅSTE ha körkort och tillgång till bil för arbetsresor. Det GÅR INTE ATT TA SIG TILL ARBETSPLATSEN UTAN BIL OCH KÖRKORT!!!
Bästa människan får jobbet alldeles oavsett om du är man eller kvinna.
Skriv ett mail och berätta om dig själv! Skicka även ett CV.
Om du verkligen vill ha jobbet så lägg ned lite möda på det personliga brevet i ansökan. Där vill jag att du berättar vem du är. Vad du gjort tidigare, dina intressen, om du har familj, var du bor osv. Du får gärna skicka med en bild på dig själv! Självklart måste du vara ostraffad!
Hoppas just Du blir vår framtida arbetskamrat!
Du träffar dina arbetskamrater varje dag! du har tillgång till handledning varje dag av din chef eller vår pedagogiska ledare Lasse.
Eftersom vi väljer att arbeta med glädje behöver du vara en positiv människa som har lätt till skratt.
Du behöver vara bekväm med att laga vanlig husmanskost. Du måste kunna ta egna initiativ och vara ordningsam.
Eftersom autism är ett språk- och kommunikationshandikapp kan vi bara anställa dig som talar och skriver flytande svenska. Rasmus förstår inte orden om man bryter på ett annat språk.
Oerhört viktigt är att du är intresserad av kommunikation. Vi kommer att vägleda dig och ta hand om dig väl, så att du får de bästa förutsättningar i ditt jobb. Vi kommer att lära dig hur man kommunicerar med en person som har autism och tvångssyndrom. Du måste kunna ta feedback och råd utan att uppleva det som kritik. Den du går bredvid kommer att vägleda dig hela tiden hur man kommunicerar med Rasmus till dess att du själv känner dig redo och kunnig, för att jobba själv med Rasmus.
Det här är en fast heltidstjänst. Vi intervjuar löpande. Vi satsar på dig som gärna vill stanna här ett tag.
Lön enligt avtal. Varmt välkommen att söka!!! Ansökningarna skickar du via mail. Skicka absolut inga ansökningar via messenger!! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: autismkonsulten@aspereds.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "medarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Autismgruppen i Äspered AB
(org.nr 556795-6494) Arbetsplats
Autismgruppen I Äspered AB Jobbnummer
9640246