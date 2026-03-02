Medarbetare Frukt & Grönt Blommor - automatiskt sparad

Grafiska Vägen Livs AB / Butikssäljarjobb / Göteborg
2026-03-02


Publiceringsdatum
2026-03-02

Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Vi ser gärna att tjänsten tillsätts omgående men senast 1/4.

Arbetstiden är förlagd till var fjärde helg, mellan kl. 05.00 och 11.00, möjlighet till extraarbete finns.

Vi erbjuder en fast timlön enligt gällande kollektivavtal.

För oss är det viktigt att du kan ta dig till butiken, vara instämplad och redo att köra igång 05.00!

Urval sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Grafiska Vägen Livs AB (org.nr 556269-4595)
412 83  GÖTEBORG (VÄSTRA GÖTALANDS)

Arbetsplats
Maxi ICA Stormarknad Göteborg

Jobbnummer
9772356

