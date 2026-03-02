Medarbetare Frukt & Grönt Blommor - automatiskt sparad
Grafiska Vägen Livs AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2026-03-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grafiska Vägen Livs AB i Göteborg Publiceringsdatum2026-03-02Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Vi ser gärna att tjänsten tillsätts omgående men senast 1/4.
Arbetstiden är förlagd till var fjärde helg, mellan kl. 05.00 och 11.00, möjlighet till extraarbete finns.
Vi erbjuder en fast timlön enligt gällande kollektivavtal.
För oss är det viktigt att du kan ta dig till butiken, vara instämplad och redo att köra igång 05.00!
Urval sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Grafiska Vägen Livs AB
(org.nr 556269-4595)
412 83 GÖTEBORG (VÄSTRA GÖTALANDS) Arbetsplats
Maxi ICA Stormarknad Göteborg Jobbnummer
9772356