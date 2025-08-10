Medarbetare färskvaror mellan 8-14h/veckan (F7-F14)
2025-08-10
Butiksmedarbetare färskvaror inriktning manuell försäljning
Vi söker dig är matintresserad och gillar färskvaror.Publiceringsdatum2025-08-10Om tjänsten
Som butiksmedarbetare på ICA Kvantum Danderyd vill vi att du tycker det är roligt att arbeta i livsmedelsbutik. Du kommer att jobba huvudsakligen med försäljning i manuella disken och packade färskvaror men förväntas att utföra alla förekommande arbetsuppgifter i butiken. Vi prioriterar alltid kunden och ger ett kundbemötande i världsklass. Vidare är det viktigt för oss på ICA Kvantum Danderyd att du bidrar till att butiken ständigt utvecklas tillsammans med dina medarbetare. Tjänsten innebär att du kommer arbeta med olika saker i butiken där du behöver vara van vid att arbeta i högt tempo.
Som person
Du tycker om att sprida glädje på din arbetsplats och du har egenskaper som ödmjukhet och driftighet. Vi uppskattar om du har en lokal kännedom och är öppen för att kunna arbeta alla tidpunkter som butiken är öppen. Detta innebär helg och vardag samt morgon och kväll. Som person tycker du också om samarbete med dina medarbetare.
Du är minst 18år gammal och har en mycket god känsla för service, eftersom våra kunder alltid kommer i första hand. Du har tidigare arbetat inom dagligvaruhandeln och det är meriterande om du har kassavana samt arbetat i ICA-butik tidigare. Egenskaper som vi värdesätter är ärlighet, lojalitet och ansvarstagande.
Är du intresserad av att jobba tillsammans med oss? Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen då vi gör löpande urval.
Vi söker dig som:
• Är nyfiken, öppen och gillar att träffa nya människor
• Strävar efter att alltid ge det lilla extra i mötet med kunden
• Intresse och kunskap om mat och sortiment i butik
• Trivs med att arbeta i en fartfylld miljö, är noggrann och har god samarbetsförmåga
• Är kommunikativ, engagerad och har en positiv utstrålning
Du ansöker genom att svara på några frågor och därefter får du svara på tre korta frågor på video. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Matmarknaden i Danderyd AB
(org.nr 559340-6357) Arbetsplats
Matmarknaden i Danderyd AB (ICA Kvantum Danderyd) Jobbnummer
9451558