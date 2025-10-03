Medarbetare Business Support till Carnegie Fonder
Capega AB / Backofficejobb / Stockholm Visa alla backofficejobb i Stockholm
2025-10-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capega AB i Stockholm
, Solna
, Botkyrka
, Borlänge
eller i hela Sverige
Till Carnegie Fonder rekryterar Capega en medarbetare till Business Support. Du erbjuds en bred och omväxlande roll i ett välrenommerat bolag med hög tillväxt. Du kommer in på en internationell och bred arena där du får möjlighet att nyttja dina kunskaper inom fondbranschen.
Om Carnegie Fonder
Carnegie Fonders vision är att vara Sveriges mest relevanta och attraktiva plattform för kapitalförvaltning. Vårt utbud består av aktiefonder, räntefonder och blandfonder, men också alternativa tillgångsslag. Investeringar görs i såväl Sverige som Norden och globalt. Våra fonders andelsägare består av privatpersoner, företag, stiftelser och organisationer. Carnegie Fonder grundades 1988 och är en del av DNB Carnegie Group.
Carnegie Fonder har kompetenta och professionella medarbetare i en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du ges stort förtroende att genomföra dina åtaganden.
Carnegie Fonder sitter i trevliga lokaler i Stockholm City
Arbetsbeskrivning
Gruppen Business Support är ett Operations-team med bred kompetens där varje medarbetare tar stort ansvar inom ett brett segment av uppgifter - vilket vi även ser att du kommer göra.
Som medarbetare i Business Support är du en viktig del av vår operativa verksamhet och arbetar nära fondförvaltare, försäljning, kundservice och externa partners. Du bidrar till att våra processer fungerar smidigt och att vi lever upp till gällande regelverk och höga krav på kvalitet.
Dina arbetsuppgifter i korthet:
Hantering av fondorder och utskick av notor till fondandelsägare
Upprätthållande av fondandelsägarregistret och säkerställande av korrekt kunddata
Genomförande av kontoavstämningar och bokföring av transaktioner
Konto- och likviditetshantering inom ramen för fondverksamheten
Provisionshantering kopplat till våra distributörer och samarbetspartners
Genomförande av KYC/kundkännedomskontroller och AML/penningtvättskontroller
Administration av fondflyttar mellan plattformar eller distributörer
Deltagande i projektarbete för att utveckla och effektivisera interna processer och system
Kompetenskrav & erfarenhet
Relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi, finans eller administration
Administrativ erfarenhet inom fondadministration eller banktjänster
Meriterande med god förståelse för finansiella produkter
Flytande svenska och engelska både i tal och skrift
Digital kompetens och erfarenhet i Excel, fond-och kundadministrativa system
Då våra åtaganden och bolaget växer är det ofta ett högt tempo och stort ansvar i det dagliga arbetet. Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten, med förmåga att se både helheten och detaljerna. Du trivs med administrativt arbete och har ett genuint intresse för fondadministration.
Du är prestigelös, ödmjuk och professionell, med en stark servicekänsla och god samarbetsförmåga. Rollen är bred och kräver att du är kommunikativ, lyhörd och flexibel, samtidigt som du är stabil och kontrollerad även i stressiga situationer. Du är lösningsorienterad, har lätt för att samarbeta med andra och uppskattar att vara en del av ett team med stark laganda. Vi söker dig som vill växa både som individ och i din karriär.
Ansökan och Kontakt I denna rekrytering samarbetar Carnegie Fonder med Capega och rekryteringskonsult Magnus Holmqvist & Elin Eklöf. Ansök gärna omgående vid intresse, då kandidater presenteras löpande till Carnegie Fonder. Vid frågor, tveka inte att kontakta Magnus Holmqvist på magnus.holmqvist@capega.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Capega
Capega är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kontor i centrala Stockholm. Vi är specialiserade på interimslösningar och rekrytering inom ekonomi, fastighet, bank, finans & försäkring. Som helhetsleverantör hjälper vi er att tillsätta tjänster på alla nivåer med rätt kompetens. Läs mer om oss på www.capega.se
och ta en första kontakt.
För mer information om nya tjänster, följ oss på LinkedIn eller håll utkik på www.capega.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capega AB
(org.nr 559163-0016) Arbetsplats
Capega Kontakt
Magnus Holmqvist magnus.holmqvist@capega.se 076 –277 43 94 Jobbnummer
9540000