Med hjärta för hemvård - Vi söker Resurssjuksköterskor
Ystad kommun / Sjuksköterskejobb / Ystad Visa alla sjuksköterskejobb i Ystad
2025-11-28
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ystad kommun i Ystad
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Hälsa- och sjukvårdsenheten består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabiliteringsassistenter och HSL-USK. Vi arbetar med patienter från 18 år och uppåt som har behov av hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i hemmet, både inom särskilt och ordinärt boende.Publiceringsdatum2025-11-28Arbetsuppgifter
Vi söker nu två Sjuksköterskor som vill arbeta som ersättare eller förstärkning, en till Särskilt boende och en till Ordinärt boende.
Vill du vara en del av ett engagerat team där du får använda din kompetens på ett självständigt och meningsfullt sätt? Då är det dig vi söker som Resurssjuksköterska inom hemsjukvård!
Som Resurssjuksköterska täcker du upp där behovet är som störst inom hemsjukvården i olika områden eller team. Du arbetar i nära samarbete med både sjuksköterskekollegor, HSL-undersköterskor, rehabpersonal och andra professioner. Rollen är varierande, självständig och flexibel, och du bidrar till trygg och säker vård i patientens eget hem.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
* Bedömningar, vårdplanering och uppföljning.
* Läkemedelshantering och medicinska insatser.
* Dokumentation i journalsystem.
* Flexibla insatser i olika geografiska områden.
* Samverkan med anhöriga och andra vårdgivare.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad Sjuksköterska.
* Har erfarenhet av Kommunal hälso- och sjukvård (meriterande).
* Trivs i en rörlig och självständig roll.
* Har god förmåga att samarbeta och kommunicera.
* Har B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att underlätta rekryteringsprocessen ber vi dig att bifoga din legitimation från socialstyrelsen.
Vi tillämpar löpnade urval och intervjuer så skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C291909". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad kommun
(org.nr 212000-1181) Arbetsplats
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringsenheten rekrytering.hvo@ystad.se Mån-fre kl. 08.00-16.00: 0411-577023, knappval 4 Jobbnummer
9619231