Mechanical Designers till försvarsindustrin i Karlskrona
2026-04-15
Vi söker tre personer med olika erfarenhetsnivåer. Vill du vara med och utveckla framtidens försvarslösningar? Jefferson Wells Engineering söker nu tre Mechanical Designers till uppdrag inom försvarsindustrin i Karlskrona.
Vi söker dig som är i början av din karriär, dig med några års erfarenhet samt dig som vill ta ett större tekniskt och koordinerande ansvar i komplexa projekt.
Här blir du en del av en högteknologisk miljö där innovation, kvalitet och säkerhet står i centrum - och där ditt arbete bidrar till samhällsviktiga lösningar.
Om rollen
Som Mechanical Designer inom försvarsindustrin kommer du att arbeta med att säkerställa producerbarhet av avancerade konstruktioner samt delta i analyser, tekniska genomgångar och möten. Du blir en viktig del av projektorganisationen och bidrar med teknisk kompetens för att driva arbetet framåt på ett strukturerat och kvalitetsmedvetet sätt.
Beroende på din erfarenhetsnivå kommer rollen att anpassas - från mer operativt arbete nära konstruktion och produktionsteknik till ett mer tekniskt ledande och koordinerande ansvar. Du samarbetar nära kollegor inom flera discipliner och får möjlighet att påverka både tekniska lösningar och arbetssätt.
Vi söker tre personer med följande erfarenhetsnivåer:
1 person med 1-3 års erfarenhet
Har arbetat ett par år inom maskinteknik, mekanik eller produktionsteknik
Vill utvecklas i rollen och successivt ta större ansvar
Trivs med att arbeta nära mer erfarna kollegor i projektmiljö
1 person med 3-7 års erfarenhet
Är trygg i din tekniska kompetens och van vid att arbeta självständigt
Har erfarenhet av projektarbete och tvärfunktionellt samarbete
Bidrar aktivt till förbättringar av teknik och processer
1 person med minst 8 års erfarenhet
Har djup teknisk erfarenhet och förmåga att ta en ledande eller koordinerande roll
Är van vid att driva tekniska frågor, fatta beslut och stötta andra ingenjörer
Har helhetssyn på konstruktion, producerbarhet och industriella krav
För samtliga roller ser vi att du:
Har ingenjörsutbildning inom maskinteknik, mekanik, produktionsutveckling eller motsvarande
Har erfarenhet inom maskin/mekanik/produktionsteknik
Har kunskap i CAD-verktyg och förståelse för industriella standarder
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet från försvarsindustrin (ej krav)
Ledaregenskaper och förmåga att ta initiativ samt koordinera arbete
För denna roll krävs säkerhetsklassning, vilket innebär krav på svenskt medborgarskap.
Vi erbjuder
En arbetsplats med hög teknisk nivå och samhällsviktiga projekt
Möjlighet att växa i ansvar, inflytande och teknisk roll
Kompetensutveckling i en kultur som uppmuntrar innovation och samarbete
Placering i Karlskrona
Varför Jefferson Wells Engineering?
Jefferson Wells Engineering är en del av ManpowerGroup, Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag. Hos oss får du tryggheten av en etablerad arbetsgivare i kombination med möjligheten att arbeta på uppdrag hos några av Sveriges mest attraktiva teknik- och industriverksamheter. Vi fokuserar på långsiktig utveckling - både professionellt och personligt.
Erbjudande
Som konsult hos Jefferson Wells omfattas du av kollektivavtal med tjänstepension, försäkringar och förmåner. Du erbjuds även friskvårdsbidrag, möjlighet till läkarbesök på arbetstid samt en närvarande konsultchef som stöttar dig genom hela uppdraget och följer din utveckling.
Sök tjänsten idag!
Skicka in din ansökan via vår hemsida. Urval och tillsättning kan ske löpande, så vänta inte med din ansökan.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Gentrit Ajdini, Konsultchef
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
371 57 KARLSKRONA
Jefferson Wells Engineering Kontakt
Gentrit Ajdini gentrit.ajdini@manpower.se
9857114