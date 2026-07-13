McDonald's Västerås söker nya stjärnor till våra 4 restauranger
Qsc Restauranger AB / Restaurangbiträdesjobb / Västerås Visa alla restaurangbiträdesjobb i Västerås
2026-07-13
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Just nu söker vi fler härliga medarbetare till våra fyra restauranger i Västerås! - Är det just dig vi letar efter?
Vill du få möjligheten att arbeta tillsammans med ett härligt team där lagandan står i fokus?
Är du även den som har förmågan att se när något behöver göras och strävar efter att ge en service i världsklass?
Om du svarade ja på frågorna ovan och dessutom uppskattar en Big Mac nästan lika mycket som oss – då kanske vi är helt rätt för varandra!
Hos oss är det av största vikt att varje gäst får en unik upplevelse och det är naturligtvis inte möjligt utan våra medarbetare.
McDonald's erbjuder ett omväxlande och fartfyllt arbete med varierande arbetsuppgifter, alla med fokuset att leverera en ultimat restaurangupplevelse för våra gäster.
Arbetsuppgifterna kan variera från att tillaga och servera vår goda mat till att säkerställa att matsal och kök är i toppskick.
En anställning på McDonald's ger dig erfarenheter som du har nytta av resten av livet och för den som vill utvecklas finns en tydlig karriärtrappa med stora möjligheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Qsc Restauranger AB
(org.nr 556632-6475) Arbetsplats
McDonald's Västerås: Erikslund, Hälla, Skrapan & Stenby Jobbnummer
10001895