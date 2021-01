McDonald's Värmdö söker nya medarbetare - Food Folk Sverige AB - Restaurangbiträdesjobb i Värmdö

Food Folk Sverige AB / Restaurangbiträdesjobb / Värmdö2021-01-15Med över 200 restauranger från norr till söder är McDonald's Sveriges ledande restaurangkedja och en av Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare. De flesta restaurangerna ägs och drivs lokalt av egna företagare. Vi vill göra det goda valet enkelt för våra gäster och har därför en bred meny med något för alla smaker, preferenser och plånböcker och serverar bara mat av högsta kvalitet med snabb och vänlig service i fräscha, moderna restauranger. Läs mer på www.mcdonalds.se eller följ oss på Twitter, Facebook och Instagram.Med ca 60 anställda, McDonald's Värmdö i Mölnvik söker omgående nya medarbetare som vill bli engagerade i vårat team som brinner för att leverera den bästa tänkbara servicen till våra gäster.Som nyanställd på McDonald's får du lära dig alla arbetsuppgifter i både kök, kassa och matsal. Efter genomgången introduktionsutbildning kommer du att rotera mellan olika arbetsområden.Hos oss får du också möjlighet att lära dig ännu mer och komma vidare i din utveckling. Genom att ta del av vårt utbildningsprogram kan du t ex utbilda dig till arbetsledare. Ditt intresse och dina ambitioner avgör hur långt du vill utvecklas inom McDonald's.Vi söker dig som är driven, serviceinriktad, vill arbeta i team och tycker om att ta eget ansvar. Du ska vara väldigt stresstålig och klara av att hålla ett högt tempo, även under stressiga situationer.Varmt välkommen med din ansökan senast den 2020-05-31, vi anställer dock löpande och tjänsterna kan ha blivit tillsatta innan sista ansökiningsdatum.Vi tillämpar provanställning under de första sex månaderna av anställnigen.Har du frågor kring tjänsten, kontakta gärna på mail:Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificerat2021-01-15TimlönSista dag att ansöka är 2021-05-31Food Folk Sverige AB5526508