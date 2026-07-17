McDonald's Sundsvall söker medarbetare med möjlighet att arbeta varierande
Food Folk Sverige AB / Restaurangbiträdesjobb / Sundsvall Visa alla restaurangbiträdesjobb i Sundsvall
2026-07-17
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Just nu söker vi nya glada medarbetare till våra tre restauranger i Sundsvall!
Är du en flexibel person som gillar varierande arbetsdagar? Då kanske du är den vi söker!
Vi letar efter dig som har möjlighet att arbeta morgon, dag, kväll och natt: både vardagar och helger. För den här tjänsten är det viktigt att du har möjlighet att arbeta flera vardagspass varje vecka.
Om du trivs i ett högt tempo, gillar att samarbeta och vill ge våra gäster en riktigt bra upplevelse ser vi fram emot din ansökan!
🍔 Hos oss blir du en del av ett härligt team där lagandan står i fokus.
🍔 Vi söker dig som ser vad som behöver göras och alltid strävar efter att ge våra gäster service i världsklass.
🍔 Och om du dessutom uppskattar en Big Mac nästan lika mycket som vi gör: då kanske vi är helt rätt för varandra!
Hos oss är det av största vikt att varje gäst får en unik upplevelse, och det är naturligtvis inte möjligt utan våra fantastiska medarbetare. McDonald's erbjuder ett omväxlande och fartfyllt arbete där du tillsammans med ditt team skapar en restaurangupplevelse i världsklass.
Arbetsuppgifterna varierar från att tillaga och servera vår mat till att hålla restaurangen i toppskick: både i köket och ute i matsalen.
En anställning på McDonald's ger dig värdefulla erfarenheter som du har nytta av resten av livet. För dig som vill utvecklas finns dessutom en tydlig karriärstrapp med stora möjligheter att växa inom företaget.
Våra förväntningar på dig:
Att du är en team player som sätter laget före jaget
Att du vill lära dig nya saker och utvecklas
Att du har rätt inställning och vill ha roligt på jobbet
Att du älskar burgare nästan lika mycket som vi
Tidigare arbetslivserfarenhet är inte ett krav, vi ser till att du får den utbildning du behöver för att kunna utföra ett arbete av högsta kvalitet.
Med över 200 restauranger från norr till söder är McDonald's Sveriges ledande restaurangkedja. De flesta av restaurangerna ägs och drivs lokalt av egna företagare. Med våra ca 12 000 medarbetare är vi Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare. Vi vill göra det goda valet enkelt för våra gäster och har därför en bred meny med något för alla smaker, preferenser och plånböcker och serverar bara mat av högsta kvalitet med snabb och vänlig service i fräscha, moderna restauranger. Läs mer på www.mcdonalds.se
eller följ oss på Facebook, Instagram och Twitter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: ida.jonsson@se.mcd.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Food Folk Sverige AB
(org.nr 556181-2297)
852 29 SUNDSVALL Arbetsplats
McDonald's Sundsvall Jobbnummer
10005270