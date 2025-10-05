McDonald's Sthlm, Akalla söker nya glada medarbetare på dagtid
2025-10-05
Vill du arbeta i en miljö där tempot är högt, teamkänslan stark och där varje arbetsdag gör skillnad?
McDonald's Akalla söker nu dig som kan jobba dagtid - både på vardagar och helger.
Vi erbjuder en arbetsplats där du utvecklas, får ansvar och blir en viktig del i ett större sammanhang.
Du kommer arbeta i ett sammansvetsat team där vi hjälps åt för att ge våra gäster den bästa servicen.
Vi söker dig som:
-
Är tillgänglig för arbete dagtid, både vardagar och helger
-
Trivs med att arbeta i högt tempo och kan hantera flera uppgifter samtidigt
-
Tar ansvar, ser vad som behöver göras och agerar direkt
-
Har goda kunskaper i svenska i tal
-
Har nära till McDonald's Akalla eller tillgång till bil (meriterande)
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara att:
-
Tillaga och servera mat enligt våra höga kvalitetskrav
-
Hålla restaurangen och köket rent, organiserat och välkomnande
-
Sätta gästen i fokus och bidra till en positiv upplevelse vid varje besök
Vad vi erbjuder:
-
Ett starkt och stöttande team
-
Möjlighet till utveckling och karriär inom företaget
-
Erfarenhet från en av världens mest kända restaurangkedjor
Välkommen med din ansökan till McDonald's Akalla - vi ser fram emot att höra från dig!
Våra förväntningar på dig:
- Att du är en team player som sätter laget före jaget
- Att du vill lära dig nya saker och utvecklas
- Att du har rätt inställning och vill ha roligt på jobbet
- Att du älskar burgare nästan lika mycket som vi
Tidigare arbetslivserfarenhet är inte ett krav, vi ser till att du får den utbildning du behöver för att kunna utföra ett arbete av högsta kvalitet.
Med över 200 restauranger från norr till söder är McDonald's Sveriges ledande restaurangkedja. De flesta av restaurangerna ägs och drivs lokalt av egna företagare. Med våra ca 12 000 medarbetare är vi Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare. Vi vill göra det goda valet enkelt för våra gäster och har därför en bred meny med något för alla smaker, preferenser och plånböcker och serverar bara mat av högsta kvalitet med snabb och vänlig service i fräscha, moderna restauranger.
Detta är ett deltidsjobb.
Food Folk Sverige AB
