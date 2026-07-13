McDonald's öppnar i Kiruna vill du vara med från start?
Qsc Restauranger AB / Restaurangbiträdesjobb / Kiruna Visa alla restaurangbiträdesjobb i Kiruna
2026-07-13
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Är du den vi saknar i vårt nya team? — McDonalds öppnar i Kiruna!
Var med från start när Sveriges nordligaste McDonald's öppnar i september 2026!
🍔 Vill du vara med och bygga upp ett härligt team där lagandan står i fokus?
🍔 Är du en person som ser vad som behöver göras och alltid vill ge service i världsklass?
🍔 Om du nickade ja på frågorna ovan – och dessutom uppskattar en Big Mac nästan lika mycket som vi gör – då kanske vi är helt rätt för varandra!
Hos oss är det av största vikt att varje gäst får en unik upplevelse och det är naturligtvis inte möjligt utan våra medarbetare.
McDonald's erbjuder ett omväxlande och fartfyllt arbete med varierande arbetsuppgifter, alla med fokuset att leverera en minnesvärd restaurangupplevelse för våra gäster.
Arbetsuppgifterna kan variera från att tillaga och servera vår goda mat till att säkerställa att renligheten i matsal och kök är i toppskick.
En anställning på McDonald's ger dig erfarenheter som du har nytta av resten av livet och för den som vill utvecklas finns en tydlig karriärstrappa med stora möjligheter.
Med eller utan erfarenhet – du är välkommen att söka!
🍟 Vi söker både dig som har jobbat eller jobbar på McDonald's.
🍟 Och vi söker även dig som inte har tidigare erfarenhet, men som vill ha ett fartfyllt och roligt jobb, med stora karriärmöjligheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Qsc Restauranger AB
(org.nr 556632-6475) Arbetsplats
McDonald's Kiruna Jobbnummer
10001711