McDonald's öppnar i Kiruna - vi söker nya stjärnor till vårt team!

2025-08-26
Sugen på att jobba på en ny McDonald's destination? - McDonald's ska öppna i Kiruna och vi söker nya stjärnor!
- Vill du få möjligheten att arbeta tillsammans med ett härligt team i en ny restaurang på en ny ort, där laganda står i fokus?
- Är du även den som har förmågan att se när något behöver göras och strävar efter att ge en service i världsklass?
Om du svarade ja på frågorna ovan och dessutom uppskattar en Big Mac nästan lika mycket som oss - då kanske vi är helt rätt för varandra!
McDonald's Kiruna planerar att öppna under våren 2026 och kommer då bli Sveriges nordligaste McDonald's.
Hos oss är det av största vikt att varje gäst får en unik upplevelse och det är naturligtvis inte möjligt utan våra medarbetare. McDonald's erbjuder ett omväxlande och fartfyllt arbete med varierande arbetsuppgifter, alla med fokuset att leverera en ultimat restaurangupplevelse för våra gäster.
Arbetsuppgifterna kan variera från att tillaga och servera vår goda mat till att säkerställa att matsal och kök är i toppskick.
En anställning på McDonald's ger dig erfarenheter som du har nytta av resten av livet och för den som vill utvecklas finns en tydlig karriärtrappa med stora möjligheter.Publiceringsdatum2025-08-26Så ansöker du
Du får återkoppling på din ansökan , men har du frågor redan nu är du varmt välkommen att höra av dig via mejl.
- Ange gärna "Ansökan McDonald's Kiruna - DITT NAMN" i ämnesraden, så blir det lättare för oss att hjälpa dig.
- Utbildning kan komma att ske på annan restaurang innan öppningen av Kirunas restaurang.
Våra förväntningar på dig:
- Att du är en team player som sätter laget före jaget
- Att du vill lära dig nya saker och utvecklas
- Att du har rätt inställning och vill ha roligt på jobbet
- Att du älskar burgare nästan lika mycket som vi
Med eller utan erfarenhet - hos oss är du alltid välkommen att söka!
- Vi söker både dig som redan har erfarenhet från McDonald's - och dig som är ny i arbetslivet men vill ha ett fartfyllt och roligt jobb med stora karriärmöjligheter.
- Du behöver inte ha jobbat tidigare - vi ser till att du får den utbildning du behöver för att kunna göra ett riktigt bra jobb.
Extra eller mer? - Vi söker båda!
- Kanske vill du jobba extra på kvällar, helger och lov - ett perfekt extrajobb vid sidan av skolan.
- Eller så är du tillgänglig för att jobba mer regelbundet under olika tider på dygnet, utifrån restaurangens behov.
Välkommen med din ansökan!
