McDonald's Nacka söker nya glada medarbetare
Food Folk Sverige AB / Restaurangbiträdesjobb / Nacka Visa alla restaurangbiträdesjobb i Nacka
2025-09-24
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Food Folk Sverige AB i Nacka
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Karlstad
, Örebro
eller i hela Sverige
Vill du få möjligheten att arbeta tillsammans med ett härligt team där lagandan står i fokus? Är du även den som har förmågan att se när något behöver göras och strävar efter att ge en service i världsklass?
Om du svarade ja på frågorna ovan och dessutom uppskattar en Big Mac nästan lika mycket som oss - då kanske vi är helt rätt för varandra!
Hos oss är det av största vikt att varje kund får en unik upplevelse och det är naturligtvis inte möjligt utan våra medarbetare. McDonald's erbjuder ett omväxlande och fartfyllt arbete med varierande arbetsuppgifter, alla med fokuset att leverera en ultimat restaurangupplevelse för våra gäster.
Arbetsuppgifterna kan variera från att tillaga och servera vår goda mat till att säkerställa att matsal och kök är i toppskick.
En anställning på McDonald's ger dig erfarenheter som du har nytta av resten av livet och för den som vill utvecklas finns en tydlig karriärtrappa med stora möjligheter.
Skicka gärna med bild eller liten kort video!
Våra förväntningar på dig:
- Att du är en team player som sätter laget före jaget
- Att du vill lära dig nya saker och utvecklas
- Att du har rätt inställning och vill ha roligt på jobbet
- Att du älskar burgare nästan lika mycket som vi
Tidigare arbetslivserfarenhet är inte ett krav, vi ser till att du får den utbildning du behöver för att kunna utföra ett arbete av högsta kvalitet.
Med över 200 restauranger från norr till söder är McDonald's Sveriges ledande restaurangkedja. De flesta av restaurangerna ägs och drivs lokalt av egna företagare. Med våra ca 12 000 medarbetare är vi Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare. Vi vill göra det goda valet enkelt för våra gäster och har därför en bred meny med något för alla smaker, preferenser och plånböcker och serverar bara mat av högsta kvalitet med snabb och vänlig service i fräscha, moderna restauranger. Läs med om McDonald's som arbetsgivare på https://www.mcdonalds.com/se/s...
eller följ oss på Facebook, Instagram och Twitter. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Food Folk Sverige AB
(org.nr 556181-2297), https://www.mcdonalds.com/se/sv-se.html Arbetsplats
McDonald's Sverige Jobbnummer
9525456