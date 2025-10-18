McDonald's Lindvallen, Sälen söker nya glada medarbetare inför säsongen 202
2025-10-18
Säsongsjobba i Sälen
Sugen på att susa nedför backarna i vinter?
Ta chansen att jobba på McDonald's restaurang i Lindvallen!
Är du över 18 år, flexibel, självständig och trivs bland nya människor? Och älskar du snö och skidåkning?! Då kanske en säsong som medarbetare på McDonald's Lindvallen i Sälen är rätt för dig!
McDonald's Lindvallen är en unik säsongsrestaurang som håller öppet från december till april - mitt i hjärtat av Sälenfjällen. Här har vi inga fasta anställda året runt, utan varje vinter bygger vi upp ett nytt team av drivna och äventyrslystna medarbetare. Ett säsongsjobb hos oss är mer än bara ett arbete - det är en upplevelse för livet!
Nu har vi öppnat ansökningen för vintern 2025-2026!
Du får en säsongsanställning för den period du ska jobba. Vi söker främst dig som kan jobba hela säsongen, men det går också att söka för delar av perioden. Du får återkoppling på din ansökan under hösten.
Boende
Det finns möjlighet att bo tillsammans med andra medarbetare i en av våra stugor som ligger i Lindvallen - perfekt för dig som vill kombinera jobb med fjällgemenskap och skidåkning.
Med eller utan erfarenhet - du är välkommen att söka!
Vi söker både dig som har jobbat eller jobbar på McDonald's.Och vi söker även dig som inte har tidigare erfarenhet, men som vill ha ett fartfyllt och roligt säsongsjobb - där du kanske hinner med ett åk i backen under rasten!
Låter det rätt för dig?
Anmäl ditt intresse nu och bli en del av vårt vinterteam i Lindvallen!
Våra förväntningar på dig:
- Att du är en team player som sätter laget före jaget
- Att du vill lära dig nya saker och utvecklas
- Att du har rätt inställning och vill ha roligt på jobbet
- Att du älskar burgare nästan lika mycket som vi
Tidigare arbetslivserfarenhet är inte ett krav, vi ser till att du får den utbildning du behöver för att kunna utföra ett arbete av högsta kvalitet.
Med över 200 restauranger från norr till söder är McDonald's Sveriges ledande restaurangkedja. De flesta av restaurangerna ägs och drivs lokalt av egna företagare. Med våra ca 12 000 medarbetare är vi Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare. Vi vill göra det goda valet enkelt för våra gäster och har därför en bred meny med något för alla smaker, preferenser och plånböcker och serverar bara mat av högsta kvalitet med snabb och vänlig service i fräscha, moderna restauranger. Läs mer på www.mcdonalds.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
