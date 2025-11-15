McDonald's Gotland söker fler medarbetare
Food Folk Sverige AB / Restaurangbiträdesjobb / Gotland
2025-11-15
Vill du få möjligheten att bli en del av ett starkt team som tillsammans driver Gotlands mest besökta restaurangkedja?
En anställning på McDonald's ger dig erfarenheter som du har nytta av resten av livet och för den som vill utvecklas och växa inom företaget finns stora möjligheter!
McDonald's Gotland är ett Gotländskt företag som ägs och drivs lokalt genom bolaget KSR Visby AB, vi driver tillsammans McDonald's restauranger på Öster Centrum och på Stenhuggaren Handelsplats.
Vi förstärker nu vårt team efter sommaren med ett antal tjänster, både med tjänster på minst halvtid och med tjänster på kvällar, helger, lov - vilka går utmärkt att kombinera med skolgång.
Tempot är ofta högt och arbetsmiljön är ofta tävlingsinriktad med rak och tydlig kommunikation, vi har högt fokus på att tillsammans nå våra gemensamma mål och på att bli bättre på det vi gör.
Som anställd kommer du snabbt att utvecklas och bli en del av ett effektivt lag!
Om tjänsterna:Deltid, 3 tjänster
Arbete i ett rullande skift, där du kan börja 06:15 när du öppnar och kan sluta 05:00 när du stänger.
Arbetspassen kan vara exempelvis 06:15-15, 10-19, 11-20, 11-14, 12-18, 14-23, 16-02 eller 18-05.
Förkrav för tjänsterna är att du obehindrat kan ta dig till båda restaurangerna till samtliga möjliga arbetstider, även på kvällar o helger.
Du behöver vara fullt tillgänglig till att bli schemalagd efter restaurangernas behov för att kunna söka dessa tjänster. Arbetsmängden utgår från 50%, men möjligheterna att få det utökat är stora
Helg/extra, 8 tjänster
Arbete på c:a 3-6 timmar i veckan, förlagda på kvällar och helger och lov.
Förkrav för tjänsterna är att du minst har gått ut 8an och att du obehindrat kan ta dig till båda restaurangerna även på kvällar o helger.Startdatum för samtliga tjänster är löpande under hösten, med några som börjar varje vecka från Oktober och framåt.
Placering av tjänsterna kan vara både på vår restaurang på Stenhuggaren Handelsplats och på vår restaurang på Östercentrum.
Samtliga tjänster inleds med arbete i kassalinje och gästområde.
Våra förväntningar på dig:
- Att du är en lagspelare
- Att du vill lära dig nya saker och utvecklas
- Att du har en positiv inställning och vill ha roligt på jobbet
Tidigare arbetslivserfarenhet är inte ett krav, vi ser till att du får den utbildning du behöver!
Med över 200 restauranger från norr till söder är McDonald's Sveriges ledande restaurangkedja. De flesta av restaurangerna ägs och drivs lokalt av egna företagare. Med våra ca 12 000 medarbetare är vi Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare. Vi vill göra det goda valet enkelt för våra gäster och har därför en bred meny med något för alla smaker, preferenser och plånböcker och serverar bara mat av högsta kvalitet med snabb och vänlig service i fräscha, moderna restauranger. Läs med om McDonald's som arbetsgivare på https://www.mcdonalds.com/se/s...
Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Arbetsgivare Food Folk Sverige AB
https://www.mcdonalds.com/se/sv-se.html
