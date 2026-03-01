McDonald's Bålsta söker medarbetare som kan arbeta 10-20 tim/vecka
2026-03-01
Vi söker medarbetare som kan arbeta 10-20 timmar i veckan !
Vi söker Dig som kan arbeta vilken vardag i veckan som helst samt helger. Eftersom McDonald's Bålsta öppnar 07:00 de flesta dagarna i veckan samt stänger 23:00 eller 24:00 så förväntas du kunna arbeta morgon-, kväll och sena kvällstider. Du ska kunna arbeta ovanstående tider minst 2-3 dagar i veckan. Om du går på gymnasiet och bara kan arbeta kvällar och helger ska du inte söka på denna annons.
Vi söker nya medarbetare som brinner för att ge god service och som alltid vill överträffa våra gästers förväntningar!
Vi erbjuder ett omväxlande och fartfyllt arbete där arbetsuppgifterna varierar från att i mötet med gästen ge den bästa restaurangupplevelsen, till att tillaga vår goda mat samt att se till att vårt kök och matsal är i toppskick.
Hos oss är driv och viljan att lära viktigare än betyg eller många rader på CV 't.
Ett jobb på McDonald's ger dig färdigheter och erfarenheter som du har nytta av resten av livet.
Det handlar t ex om ordning och reda, ledarskap och samarbetsförmåga.
På McDonald's startar utbildningen från dag ett och det finns en tydlig karriärtrappa för den som vill utvecklas hos oss.
Vi ser helst att du bor i Håbo kommun. Detta för att det inte ska ta för lång tid att åka till och från arbetet.
Välkommen med en skriftlig ansökan med bifogat foto och CV + personligt brev.
Urval och intervjuer sker löpande. Tillträde omgående.
Startlön enligt HRF's kollektivavtal
Våra förväntningar på dig:
- Att du är en team player som sätter laget före jaget
- Att du vill lära dig nya saker och utvecklas
- Att du har rätt inställning och vill ha roligt på jobbet
- Att du älskar burgare nästan lika mycket som vi
Tidigare arbetslivserfarenhet är inte ett krav, vi ser till att du får den utbildning du behöver för att kunna utföra ett arbete av högsta kvalitet.
Med över 200 restauranger från norr till söder är McDonald's Sveriges ledande restaurangkedja. De flesta av restaurangerna ägs och drivs lokalt av egna företagare. Med våra ca 12 000 medarbetare är vi Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare. Vi vill göra det goda valet enkelt för våra gäster och har därför en bred meny med något för alla smaker, preferenser och plånböcker och serverar bara mat av högsta kvalitet med snabb och vänlig service i fräscha, moderna restauranger. Läs mer på www.mcdonalds.se
Läs mer på www.mcdonalds.se
Fast och rörlig lön
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
