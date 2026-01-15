Maxi ICA Stormarknad Botkyrka söker Säljledare Frukt & Grönt!
2026-01-15
Om butiken
Maxi ICA Stormarknad Botkyrka är en personlig och barnvänlig butik där kunder enkelt hittar allt de behöver under ett och samma tak. Med ett brett sortiment, fokus på kvalitet och låga priser strävar vi varje dag efter att erbjuda våra kunder en inspirerande och prisvärd matupplevelse.
Hos oss arbetar cirka 150 engagerade kollegor mot ett gemensamt mål - att maxa varje kundmöte. Vi tror på laganda, ansvarstagande och arbetsglädje, och erbjuder en miljö där du får utvecklas både som ledare och kollega.
Som Säljledare Frukt & Grönt har du det övergripande ansvaret för avdelningens drift, kvalitet och lönsamhet. Du leder ett team på cirka 10-15 medarbetare och ser till att avdelningen alltid är välfylld, inspirerande och säsongsanpassad.
Rollen kombinerar strategiskt tänkande med praktiskt arbete i butik. Du planerar inköp, leder teamet i det dagliga arbetet och följer upp nyckeltal inom försäljning, marginal och svinn. Tillsammans med Försäljningschef Färskvaror och övriga säljledare driver du avdelningens utveckling och butikens färskvaruaffär framåt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för drift, planering och utveckling av frukt- och gröntavdelningen
Leda, coacha och följa upp ett team på cirka 10-15 medarbetare
Planera inköp och leveranser i AoB med fokus på säsong, kvalitet och lönsamhet
Följa upp nyckeltal: försäljning, marginal och svinn
Driva förbättringsarbete inom sortiment, exponering och effektivitet
Säkerställa ordning, struktur och inspirerande varupresentation
Introducera nya medarbetare och bidra till samarbete och engagemang i teamet
Om dig
Vi söker dig som är en engagerad och ansvarstagande ledare med ett genuint intresse för frukt, grönt och färskvaror. Du trivs i en roll där du får kombinera planering och analys med praktiskt butiksarbete. Du har en naturlig pondus, är nyfiken och vill driva utveckling - både av avdelningen och dina kollegor.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, lösningsorienterad och trivas i en miljö med högt tempo. Du har lätt för att inspirera andra, skapa engagemang och motivera ditt team till att nå gemensamma mål.
Krav för tjänsten
Minst 2 års erfarenhet från butik, gärna inom dagligvaruhandel
Erfarenhet av ansvar och arbetsledning
Meriterande:
Kunskap inom ICA:s system (AoB, StoreOffice, Min Butik)
Genomförd ICA-utbildning såsom BLU, FLU eller LU
Kunskap inom livsmedelshygien och HACCP
Om anställningen
Omfattning: HeltidArbetstider: Varierande arbetstider mellan kl. 06.00-22.00
Tidigaste start kl. 06.00
En kväll per månad (ca 12.00-21.00)
Arbetstid var fjärde helg, 06.00-15.00 både lördag och söndagAnställningsform: Provanställning med möjlighet till tillsvidareanställningStart: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelseLön: Enligt överenskommelse och kollektivavtal
Om Bemannica
Tjänsten avser anställning direkt hos butiken. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av Bemannica AB. Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se och följ oss på Facebook för de senaste nyheterna!
