MAX söker medarbetare till nyöppning
Max Burgers AB / Restaurangbiträdesjobb / Kristianstad Visa alla restaurangbiträdesjobb i Kristianstad
2026-02-09
Vill du MAXifiera en ny stadsdel?
Just nu förbereder vi öppningen av en ny MAX-restaurang i din närhet.
Vi behöver DIG på resan.
Oavsett vem du är och hur länge du stannar, på MAX kommer du från dag ett hjälpa till att göra världen lite godare. Med Sveriges godaste gröna burgare och en strävan efter att bli världens bästa arbetsgivare försöker vi nämligen rädda världen från burgare som inte är så goda och arbetsplatser som inte är särskilt bra. Nu söker vi alla som kan vara med och bidra med en stor portion mod och nyfikenhet, med glädje och passion för smaker, och med en vilja att bygga gemenskap och samarbete mellan kollegor.
När du börjar hos oss får du en gedigen introduktion i hur arbetet på restaurangen fungerar. Du får montera Sveriges godaste burgare, fritera Crispy Fries, mixa våra nya smoothies och servera gäster. Du packar beställningar, plockar undan i serveringen och du som lever för Originaldressing har chansen att rekommendera den till nya gäster varje dag.
Låter det inte utomordentligt jäkla skoj? Om du, precis som oss tänker "ja för tusan!", då ska du fortsätta läsa här!
Vem är du?
Du är en riktig lagspelare och tycker om att jobba i team. Du ser dig själv som serviceinriktad och gillar ett högt arbetstempo. Du är noggrann men samtidigt effektiv och tummar aldrig på kvalitet. Att arbeta i team är något du trivs bra med, och du delar våra värderingar mod, passion och gemenskap.
MAX utgångspunkt är alla människors lika värde. För oss betyder det lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett vem du är. Det är dina egna ambitioner och resultat som avgör hur långt du kan gå. Vi hjälper dig på vägen med en tydlig plan, interna utbildningar och goda utvecklingsmöjligheter på Sveriges godaste burgarkedja.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig ett fartfyllt jobb i ett sammansvetsat team med väldigt goda möjligheter att växa och utvecklas. Vi erbjuder en rad olika internutbildningar för dig som är intresserad av att växa tillsammans med oss. Lön och villkor enligt kollektivavtal samt friskvårdsbidrag.
Hur går processen till?
Vi har valt att slopa CV och personligt brev till våra tjänster som restaurangmedarbetare. Istället för att skicka in ditt CV och personliga brev svarar du på ett antal urvalsfrågor och gör ett Servicetest. Vi ber dig att svara utförligt på urvalsfrågorna.
Efter att du har skickat in din ansökan kommer du att få ett test skickat till din mail, detta är ett Servicetest och går ut på att du svarar hur du hade agerat i en situation som kan uppstå i det dagliga arbetet på MAX. Genom testet får du som kandidat ett smakprov på hur det är att arbeta på MAX. Testet tar max 15 minuter. Efter att du har gjort testet går vi igenom din ansökan och återkopplar till dig så snart vi kan. Går du vidare i processen får du en inbjudan till intervju, går du inte vidare återkopplar vi till dig via Mail. Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att Servicetestet är ett obligatoriskt steg i vår rekryteringsprocess, vi tar därför inte vidare kandidater som inte genomför Servicetestet.
Ja men då hörs vi av då, eller hur? Hej så länge!
Varmt välkommen med din ansökan!
Vill du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter? Gå in på www.max.se/dataskydd Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/170". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Max Burgers AB
(org.nr 556188-7562) Arbetsplats
MAX i Kristianstad 2 - Vid E22 Jobbnummer
9730310