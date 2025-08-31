MAX söker dig som vill utvecklas inom företaget
2025-08-31
Vem är du?
Vill du ha roligt på jobbet? Är du sugen på en karriär inom snabbmatsbranschen eller ett extra jobb vid sidan av studierna? Oavsett vilket mål du har för framtiden så tror vi att du kommer att trivas hos oss!
Du är en riktig lagspelare och tycker om att jobba i team.
Du ser dig själv som serviceinriktad och gillar ett högt arbetstempo. Du är noggrann men samtidigt effektiv och tummar aldrig på kvalitet. Att arbeta i team är något du trivs bra med, och du delar våra värderingar mod, passion och gemenskap.
MAX utgångspunkt är alla människors lika värde. För oss betyder det lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett vem du är. Det är dina egna ambitioner och resultat som avgör hur långt du kan gå. Vi hjälper dig på vägen med en tydlig plan, interna utbildningar och goda utvecklingsmöjligheter på Sveriges godaste burgarkedja.
En dag på MAX
Som restaurangbiträde är dina arbetsuppgifter varierande. Du serverar våra gäster och ser till så att det är fint och rent ute i restaurangen, jobbar i köket där du bland annat tillreder burgare, smoothies och friterar pommes. Du ansvarar för kassan där du tar emot beställningar och ser till så att gästerna får rätt varor, allt detta tillsammans med dina kollegor.
Arbetet innebär varierande arbetstider på dagar, kvällar, nätter och helger. Under handledning av restaurangchefen eller en erfaren kollega lär du dig jobbet steg för steg på de olika stationerna samt genom våra digitala utbildningar. Nästan alla våra chefer har börjat i den här rollen!
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig ett fartfyllt jobb i ett sammansvetsat team med väldigt goda möjligheter att växa och utvecklas. Vi erbjuder en rad olika internutbildningar för dig som är intresserad av att växa tillsammans med oss. Lön och villkor enligt kollektivavtal samt friskvårdsbidrag.
MAX är Sveriges näst största burgarkedja och vi är i dagsläget strax över 7000 anställda. Vi befinner oss i en spännande expansion både i Sverige såväl som internationellt och vill ha med dig på resan. Smak, kvalitet och renlighet är värden vi aldrig tummar på. Vi är väldigt stolta över våra värderingar MOD, PASSION OCH GEMENSKAP. Vi lägger också mycket stor vikt och fokus på hälsa, miljö och socialt ansvar. Vi vill bli världens bästa burgarkedja och vägen dit är att göra världen lite godare, både genom att servera de godaste burgarna och genom att vara en god kraft i samhället.
Hur går processen till?
Vi har valt att slopa CV och personligt brev till våra tjänster som restaurangmedarbetare. Istället för att skicka in ditt CV och personliga brev svarar du på ett antal urvalsfrågor och gör ett Servicetest. Vi ber dig att svara utförligt på urvalsfrågorna.
Efter att du har skickat in din ansökan kommer du att få ett test skickat till din mail, detta är ett Servicetest och går ut på att du svarar hur du hade agerat i en situation som kan uppstå i det dagliga arbetet på MAX. Genom testet får du som kandidat ett smakprov på hur det är att arbeta på MAX. Testet tar max 15 minuter. Efter att du har gjort testet går vi igenom din ansökan och återkopplar till dig så snart vi kan. Går du vidare i processen får du en inbjudan till intervju, går du inte vidare återkopplar vi till dig via Mail. Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att Servicetestet är ett obligatoriskt steg i vår rekryteringsprocess, vi tar därför inte vidare kandidater som inte genomför Servicetestet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vill du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter? Gå in på www.max.se/dataskydd

Ersättning
Timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/953".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
MAX i Växjö 1 - Handelsplats I11

Jobbnummer
MAX i Växjö 1 - Handelsplats I11 Jobbnummer
9484040