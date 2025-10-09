MAX Ödeshög söker personal - 20 h/vecka samt extra vid behov
2025-10-09
Vill du ha roligt på jobbet? Är du sugen på en karriär inom snabbmatsbranschen eller ett extra jobb vid sidan av studierna? Oavsett vilket mål du har för framtiden så tror vi att du kommer att trivas hos oss!
Vem är du?
Du är en riktig lagspelare och tycker om att jobba tillsammans mot gemensamma mål.
Du ser dig själv som serviceinriktad och gillar högt arbetstempo. Du är noggrann men samtidigt effektiv och tummar aldrig på kvalitet. Vi värdesätter mod att testa nytt, passion för burgare och känslan av gemenskap - och vi tror att du gör detsamma.
För oss är lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett vem du är viktigt och det är din ambition och dina resultat som avgör hur långt du kan gå. Vi hjälper dig på vägen med en tydlig plan, interna utbildningar och goda utvecklingsmöjligheter på Sveriges godaste burgarkedja.
En dag på MAX
Som restaurangbiträde är dina arbetsuppgifter varierande. Du serverar våra gäster och ser till så att det är fint och rent ute i restaurangen, jobbar i köket där du bland annat tillreder burgare, smoothies och friterar pommes. Du ansvarar för kassan där du tar emot beställningar och ser till så att gästerna får rätt beställning, allt detta tillsammans med dina kollegor.
Arbetet innebär varierande arbetstider på dagar, kvällar, nätter och helger. Under din första tid på MAX kommer du att få lära dig de olika stationerna, både genom våra digitala utbildningar och med stöd från restaurangchefen eller en erfaren kollega. Nästan alla våra chefer har faktiskt börjat i just den här rollen!
Vi söker nu personer som kan arbeta cirka 20 timmar per vecka, samt dig som kan arbeta extra vid behov. Arbetstiderna är främst förlagda till kvällar, helger och dagtid.
Eftersom bussförbindelserna är begränsade är det viktigt att du antingen har körkort eller bor i närheten av restaurangen.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig ett fartfyllt jobb i ett sammansvetsat team, med goda möjligheter att växa och utvecklas. Självklart erbjuder vi lön och villkor enligt kollektivavtal samt friskvårdsbidrag.
MAX är Sveriges näst största burgarkedja och vi är i dagsläget strax över 7000 anställda. Samtidigt fortsätter vi växa både i Sverige såväl som internationellt och vi vill ha med dig på resan. Smak, kvalitet och renlighet är värden vi aldrig tummar på. Och tillsammans med våra värderingar mod, passion och gemenskap vill vi bli världens bästa burgarkedja genom att göra världen lite godare. Det gör vi genom att servera de godaste burgarna och genom att vara en god kraft i samhället.
Hur ser processen ut?
För att göra rekryteringsprocessen smidigare har vi valt att slopa CV och personligt brev till våra tjänster som restaurangmedarbetare. Istället svarar du på ett antal urvalsfrågor och gör ett servicetest. Kom ihåg att svara utförligt på frågorna.
Efter att du har skickat in din ansökan får du servicetestet skickat till din mailadress. Där får du ta ställning till olika situationer som kan uppstå på MAX. Testet tar max 15 minuter och är ett smakprov på hur det är att jobba tillsammans med oss.
När du är klar går vi igenom ditt test och hör av oss så snart vi kan. Går du vidare i processen blir du inbjuden till en intervju, går du inte vidare den här gången återkopplar vi till dig via mail. Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Kom ihåg att servicetestet är ett obligatoriskt steg i vår rekryteringsprocess och vi tar inte vidare kandidater som inte gjort testet.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Detta är ett deltidsjobb.
