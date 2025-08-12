Max i Kalmar söker restaurangchef till vår nya enhet vid södra infarten
Max Burgers AB / Kockjobb / Kalmar Visa alla kockjobb i Kalmar
2025-08-12
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Max Burgers AB i Kalmar
, Karlskrona
, Ronneby
, Växjö
, Alvesta
eller i hela Sverige
Har du en naturlig fallenhet för att leda och inspirera andra? Då kan tjänsten som Restaurangchef passa dig!
Vad kommer du att göra om dagarna som Restaurangchef på MAX?
Som restaurangchef arbetar du strategiskt med stöttning, uppföljning och utveckling av medarbetare och verksamhet.
En lika viktig del är att du själv jobbar operativt i driften på din restaurang. Hos oss visar chefen vägen vilket innebär att du sätter dig in i alla delar av restaurangens drift och tycker det är kul att själv delta i produktionen. Du leder genom exempel och arbetar operativt i driften ca 60% av arbetstiden.
Du som restaurangchef har det övergripande ansvaret för din restaurang vilket inkluderar såväl drift som ekonomi och personal. Du ser till att restaurangen når fastslagna månadsprognoser och budget samtidigt som dina medarbetare trivs och mår bra på jobbet. Förutom att du ansvarar för din egen restaurang vill vi också att du verkar som ett föredöme i företaget och bidrar med energi och resurser till hela ditt distrikt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
Säkerställa att restaurangen levererar på uppsatta mål i styrkort och affärsplan genom att omvandla dessa till lokala mål och handlingsplaner.
Du arbetar för att restaurangen når upp till satta mål inom våra sex fokusområden kvalitet, bemötande/service, snabbhet, renlighet, säljfrämjande åtgärder samt kostnadskontroll/lönsamhet.
Du arbetar med entreprenörsmässig planering av personal och schema, försäljning / lokal marknadsföring, renovering och underhåll. Du tar fram prognoser för försäljning och arbetade timmar samt upprätta handlingsplan för att nå dessa målsättningar.
Med engagemang bygger du ett team genom att rekrytera, utbilda, coacha och motivera dina medarbetare, så att restaurangen tillgodoser och överträffar gästernas förväntningar. Du arbetar med daglig uppföljning och kontroll av varor beträffande svinn, lager/inköp och hantering.
Vem är du?
Du är en person som förstår vikten av att vara en god förebild och tycker om att se dina medarbetare utvecklas.
Du har arbetat några år inom ett serviceyrke eller i någon annan snarlik bransch. Har du dessutom jobbat inom restaurang är det positivt, men det är inget krav. Däremot vill vi att du har minst två års erfarenhet från en ledarroll med personalansvar. Du har grundläggande IT-kunskaper och goda kunskaper i svenska och engelska.
Du motiveras av att se andra växa samtidigt som du behåller fokus på mål och resultat. Du har en självklar känsla för service, är prestigelös och duktig på att kommunicera och samarbeta med såväl dina medarbetare som chefskollegor. Dina personliga egenskaper är otroligt viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid dem i den här rekryteringen.
Våra värderingar Mod, Passion och Gemenskap genomsyrar vårat dagliga arbete och vi söker därför dig som delar våra värderingar.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder dig ett roligt och varierat jobb där du driver restaurangen som din egen, med goda utvecklingsmöjligheter internt.
Du kommer att få en gedigen skräddarsydd introduktion till vår verksamhet och du får också ta del av våra praktiska och teoretiska ledarskapsutbildningar utifrån ditt individuella behov.
Praktisk information och nästa steg
Kandidater som går vidare i processen kontaktas löpande och du som går vidare får göra psykometriska tester (personlighets- och logiktest). Vi genomför bakgrundskontroller som en del av rekryteringsprocessen, då rollen som restaurangchef innebär ansvar för både minderåriga medarbetare samt budget och ekonomi.
Vi gör ett löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vill du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter? Gå in på www.max.se/dataskydd Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/892". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Max Burgers AB
(org.nr 556188-7562) Arbetsplats
Distrikt Kronoberg Jobbnummer
9454006