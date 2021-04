Mattvaruhuset AB söker medarbetare på heltid. - Mattvaruhuset B. Berglund AB - Säljarjobb i Huddinge

Mattvaruhuset B. Berglund AB / Säljarjobb / Huddinge2021-04-14Nu söker vi nya medarbetare!Söker du ett utvecklande arbete i ett expansivt företag, då kan detta vara någonting för dig! Mattvaruhuset AB är Sveriges största butikskedja för mattor och golv med enheter i Bromma, Huddinge och Danderyd. Med en internet-handel på kraftigt uppåtgående är vi en stadigt växande aktör som just nu söker nya medarbetare till vår enhet i Bromma.Som medarbetare hos oss på Mattvaruhuset är du med i teamet som ansvarar för att hantera internetbeställningar, ta hand om våra kunder och hålla butiken i toppskick.Det är viktigt att du är motiverad och engagerad.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:Hantera internetbeställningarVaruhanteringUppackning av varor i butikenFörsäljning till kunder i butikenDina personliga egenskaper:God fysisk form, då tunga lyft ingår i arbetetGott ordningssinneUppskattar högt tempoVi erbjuder:Fast månadslönFria arbetskläderBonus2021-04-14Mattvaruhuset öppnade sitt första varuhus redan 1987 och är idag Sveriges största kedja för mattor och golv. Vi bedriver även internetförsäljning via Mattvaruhuset.se och Ruugs.se där vi säljer mattor och golv till Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland. Med över 6000 kvadratmeter fördelat på våra tre varuhus i Stockholm säljer och levererar vi mattor till Skandinavien och Tyskland. Med pressade priser och mattor och golv i hög kvalitet från marknadsledande tillverkare har Ruugs och Mattvaruhuset blivit en ledande aktör i Skandinavien. Vårt eget mattskrädderi tillhandahåller även Sveriges största sortiment av måttbeställda mattor.Låter det intressant?Skicka in din ansökan med ett personligt brev och CV så snart som möjligt.Observera att intervjuer och urval sker löpande och att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.Välkommen med din ansökan!#jobbjustnuSista dag att ansöka är 2021-05-14Mattvaruhuset B. Berglund ABDJUPÅSVÄGEN 13-1514140 HUDDINGE5692335