Mattsson Metal söker senior produktionstekniker
2026-03-30
Mattsson Metal är ett av norra Europas ledande legoföretag inom varmpressning. Vårt fokus är att i världsklass och med bästa kvalité skapa varmpressade produkter i koppar, mässing och aluminium. Vi är ett privatägt företag med en stabil kundkrets inom VVS, el och fordonsindustrin och har enheter i Mora och Kungsör med totalt omkring 130 st anställda. Hos oss finner du vår tillverkning, konstruktion och verktygsframtagning under ett och samma tak. Vårt mål är att ge våra kunder tillgång till det bästa marknaden kan erbjuda inom vårt kompetensområde. Vårt åtagande omfattar hela kedjan, från konstruktion till leverans. Vi är certifierade enligt ISO 9001, IATF 16949 och ISO 14001. Vår filosofi är att allt är möjligt och vi drivs av problemlösning.
Nu söker vi dig som vill ta nyckelrollen som Produktionstekniker i vår fortsatta utveckling!
Om rollen
Som senior produktionsingenjör får du möjlighet att påverka hur produktionen utvecklas framåt, både i det operativa och i det mer långsiktiga. Du arbetar med att optimera flöden, stärka effektivitet och säkerställa att verksamheten är rustad för fortsatt tillväxt. Rollen innebär ett helhetsperspektiv där du kombinerar analys, systemförståelse och verksamhetsnära arbete. Du driver förbättringsinitiativ, utvecklar arbetssätt och bidrar till att skapa en produktion som är både robust och flexibel. Arbetet sker i nära samarbete med produktion, planering och teknik, där din förmåga att omsätta insikter till konkreta resultat blir avgörande.
Du kliver in i en organisation med hög ambition och stark utvecklingsvilja, där du ges mandat att påverka och där initiativ välkomnas.
Om dig
Vi söker dig som har en gedigen ingenjörsbakgrund, högskole- eller civilingenjörsutbildning och erfarenhet av produktionsteknik, flödesoptimering eller liknande inom tillverkande industri. Du har arbetat nära produktion och har en god förståelse för produktionsberedning, ritningsläsning samt hur material och process samverkar i praktiken.
Du arbetar strukturerat och datadrivet och har erfarenhet av att analysera och utveckla processer utifrån både effektivitet och kvalitet. Det är även positivt om du har kunskaper inom förbättringsarbete, exempelvis Lean eller Six Sigma, och är bekant med grundläggande kvalitetsmetodik såsom SPC, FMEA, PPAP eller MSA.
Det är meriterande om du har erfarenhet av relevanta system och verktyg, exempelvis affärssystem, SolidWorks eller simuleringsverktyg samt kunskap om kvalitets- och miljöstandarder såsom ISO 9001, IATF 16949 eller ISO 14001.
Som person är du analytisk, drivande och trygg i din kompetens och tydlig i ditt sätt att kommunicera. Du har förmågan att se helheten, men också att omsätta den i konkreta förbättringar och du stimuleras av att vara i en miljö med tempo och utveckling, där du får vara med och påverka riktningen framåt.
Tjänsten är placerad i Mora och innebär en närvaro nära verksamheten.
Det praktiska
Tillträde sker efter överenskommelse, sista ansökningsdag är Söndag 26/4. I denna rekrytering samarbetar vi med Boss Business Partner, rekryteringsansvarig är Evelyn Hult som du når på evelyn@bossbp.se
// 070-2578212 alternativt Sofia Wester sofia@bossbp.se
vid frågor eller funderingar
Medflyttarservice
Genom vårt medlemskap i Rekryteringslots kan vi erbjuda medflyttarservice, läs mer på https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
