Mattsson Metal söker Produkttionstekniker med inriktning metallurgi
Boss Business Partner North AB / Maskiningenjörsjobb / Mora Visa alla maskiningenjörsjobb i Mora
2026-03-30
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boss Business Partner North AB i Mora
Mattsson Metal är ett av norra Europas ledande legoföretag inom varmpressning. Vårt fokus är att i världsklass och med bästa kvalité skapa varmpressade produkter i koppar, mässing och aluminium. Vi är ett privatägt företag med en stabil kundkrets inom VVS, el och fordonsindustrin och har enheter i Mora och Kungsör med totalt omkring 130 st anställda. Hos oss finner du vår tillverkning, konstruktion och verktygsframtagning under ett och samma tak. Vårt mål är att ge våra kunder tillgång till det bästa marknaden kan erbjuda inom vårt kompetensområde. Vårt åtagande omfattar hela kedjan, från konstruktion till leverans. Vi är certifierade enligt ISO 9001, IATF 16949 och ISO 14001. Vår filosofi är att allt är möjligt och vi drivs av problemlösning.
Vi söker nu en senior produktionstekniker med inriktning mot metallurgi och varmpressning, en roll där du får kombinera tekniskt djup med konkret påverkan i produktionen.
Om rollen
I denna roll ligger tyngdpunkten på att förstå och utveckla samspelet mellan material och process. Du säkerställer att materialet beter sig optimalt genom hela tillverkningskedjan och att processerna är stabila, effektiva och kvalitetssäkrade. Genom analys och ett strukturerat arbetssätt driver du förbättringar och vidareutvecklar metoder som stärker produktionen över tid.
Som senior produktionstekniker med inriktning mot metallurgi och varmpressning har du ett tydligt specialistansvar och en drivande roll inom ditt område. Du kombinerar tekniskt djup med praktisk förståelse och omsätter avancerade tekniska resonemang till konkreta beslut i verksamheten. Samtidigt är du en naturlig kunskapsbärare som bidrar till riktning, tydlighet och utveckling i organisationen.
Du blir en del av en miljö med högt engagemang, tydlig ambition och en stark vilja att fortsätta utvecklas.
Vem vi söker
Vi söker dig som har en teknisk högskoleutbildning och flera års erfarenhet av att arbeta med material och produktionsprocesser i en industriell miljö. Du har en god förståelse för materiallära, särskilt kopplat till metaller som aluminium, mässing och koppar och är van att arbeta med ritningsläsning samt produktionsberedning.
Du har erfarenhet av att arbeta strukturerat med kvalitet och processutveckling, och känner dig trygg i grunderna kring exempelvis SPC, FMEA, PPAP och MSA. Du har också ett naturligt fokus på att skapa stabila, repeterbara processer och tydliga arbetssätt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av förbättringsmetodik såsom Lean eller Six Sigma, arbetat i CAD-verktyg som SolidWorks eller med simuleringsprogram som QForm eller motsvarande. Även kunskap om kvalitets- och miljöstandarder såsom ISO 9001, IATF 16949 och ISO 14001 ses som positivt.
Som person är du trygg, analytisk, strukturerad och uthållig, med förmåga att omsätta teknisk förståelse till praktiska förbättringar i produktionen. Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta, samtidigt som du är trygg i dina bedömningar och kan stå för dina beslut.
Du ser möjligheter där andra ser begränsningar, och du trivs i en miljö där du får vara med och påverka på riktigt.
Tjänsten är placerad i Mora och innebär arbete nära produktionen.
Det praktiska
Tillträde sker efter överenskommelse, sista ansökningsdag är söndag 26/4. I denna rekrytering samarbetar vi med Boss Business Partner, rekryteringsansvarig är Evelyn Hult som du når på evelyn@bossbp.se
// 070-2578212 alternativt Sofia Wester sofia@bossbp.se
vid frågor eller funderingar
Medflyttarservice
Genom vårt medlemskap i Rekryteringslots kan vi erbjuda medflyttarservice, läs mer på https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7480186-1919306". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boss Business Partner North AB
(org.nr 559280-9213), https://bossbusinesspartner.teamtailor.com
792 52 (visa karta
)
792 52 MORA
Boss Business Partner Kontakt
Evelyn Hult evelyn@bossbp.se 0702578212
9826016