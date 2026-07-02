Mattsson Metal söker 2 nya kollegor inom Produktionsteknik
Boss Business Partner North AB / Maskiningenjörsjobb / Mora Visa alla maskiningenjörsjobb i Mora
2026-07-02
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boss Business Partner North AB i Mora
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla framtidens industri tillsammans med Mattsson Metal?
Industrin utvecklas snabbt och Mattsson Metal är med och driver utvecklingen framåt.
Det finns arbetsplatser där du kommer in för att förvalta, och så finns det arbetsplatser där du får möjlighet att påverka på riktigt. Mattsson Metal befinner sig mitt i en spännande utvecklingsresa.
Med lång erfarenhet av varmpressning och avancerad metallbearbetning, en stark kundbas och fortsatta satsningar på teknik och människor tar Mattsson Metal nästa steg i sin utveckling. Målet är tydligt: en modern, smart och konkurrenskraftig produktion där teknik, kvalitet och ständiga förbättringar driver oss framåt.
Nu söker vi fler erfarna tekniska profiler som vill vara med på den resan.
Om arbetet
Kanske arbetar du idag som produktionstekniker, produktionsingenjör, processingenjör, materialingenjör eller metallurg. Oavsett titel söker vi dig som drivs av att utveckla processer, lösa tekniska utmaningar och skapa förbättringar som gör verklig skillnad.
Beroende på din erfarenhet finns möjlighet att arbeta med olika specialistområden, allt från produktionsflöden, verksamhetsutveckling och effektivisering till materialteknik, metallurgi och utveckling av tillverkningsprocesser. Gemensamt för rollerna är att du arbetar nära verksamheten, tar stort eget ansvar och får möjlighet att påverka både arbetssätt och framtida investeringar.
Vem vi söker
Vi tror att du har en teknisk högskoleutbildning och erfarenhet från tillverkande industri. Du har ett strukturerat arbetssätt och ett genuint intresse för teknik, kvalitet och förbättringsarbete. Har du erfarenhet av produktionsberedning, kvalitetsmetodik, Lean, Six Sigma eller liknande är det meriterande men viktigast är din vilja att utveckla både verksamheten och människorna omkring dig.
Här blir du en del av ett engagerat teknikteam där kunskapsutbyte, samarbete och utveckling står i centrum. Med korta beslutsvägar, stort förtroende och en tydlig framtidsagenda får du möjlighet att påverka på riktigt i en verksamhet som fortsätter att investera, växa och utvecklas. Vi är övertygade om att de bästa lösningarna skapas när människor med olika erfarenheter och perspektiv arbetar tillsammans. Därför välkomnar vi sökande med olika bakgrund och idéer för det är så vi fortsätter att utvecklas.
Hos oss får du använda din tekniska kompetens för att bidra till framtidens industri. Vi ser fram emot att höra från dig!
Det praktiska
Tillträde sker efter överenskommelse, sista ansökningsdag är Söndag 16/8. I denna rekrytering samarbetar vi med Boss Business Partner, rekryteringsansvarig är Evelyn Hult som du når på evelyn@bossbp.se
// 070-2578212 vid frågor eller funderingar.
Medflyttarservice
Genom vårt medlemskap i Rekryteringslots kan vi erbjuda medflyttarservice, läs mer på https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7964617-2083582". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boss Business Partner North AB
(org.nr 559280-9213), https://bossbusinesspartner.teamtailor.com
792 52 (visa karta
)
792 52 MORA Arbetsplats
Boss Business Partner Jobbnummer
9990343