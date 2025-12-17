Mattläggare till Kiruna och Gällivare med omgående start!

N Kraft Bemanning AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Göteborg
2025-12-17


Erfarna mattläggare sökes till långsiktigt projekt i Kiruna & Gällivare
Nkraft Bemanning fortsätter att växa och söker nu erfarna mattläggare till ett större och långsiktigt byggprojekt hos en etablerad kund i Kiruna och Gällivare.
Start sker efter årsskiftet och projektet löper under lång tid.
Vi på Nkraft arbetar nära våra konsulter och kunder - med fokus på trygghet, bra villkor och långsiktiga samarbeten.

Publiceringsdatum
2025-12-17

Om tjänsten
Yrkesroll: Mattläggare
Arbetsort: Kiruna & Gällivare
Arbetstid:
Skiftgång måndag-torsdag
Alternativt måndag-fredag
Projekt: Större byggprojekt hos byggföretag, lång varaktighet

Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som mattläggare
Är självgående och kvalitetsmedveten
Trivs med att arbeta i projektmiljö
Är pålitlig, noggrann och har god samarbetsförmåga
Har B-körkort (meriterande)

Vi erbjuder
Anställning enligt kollektivavtal
Trygga villkor och konkurrenskraftig ersättning
Möjlighet till långsiktigt arbete i stabila projekt
Personlig kontakt och uppföljning från Nkraft
Ett bemanningsbolag som värdesätter respekt, tydlighet och långsiktighet

Om Nkraft Bemanning
Nkraft är ett växande bemannings- och rekryteringsbolag med fokus på bygg, anläggning och industri.
Vi är verksamma över hela Sverige - med stark närvaro i Norrbotten - och samarbetar med några av branschens ledande aktörer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: carl.david@nkraft.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
N Kraft Bemanning AB (org.nr 559432-0508), https://www.nkraft.se
Storgatan 52 B (visa karta)
405 30  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Carl-David Almqvist
Carl-David@nkraft.se
0730594612

Jobbnummer
9651056

