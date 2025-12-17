Mattläggare till Kiruna och Gällivare med omgående start!
2025-12-17
Erfarna mattläggare sökes till långsiktigt projekt i Kiruna & Gällivare
Nkraft Bemanning fortsätter att växa och söker nu erfarna mattläggare till ett större och långsiktigt byggprojekt hos en etablerad kund i Kiruna och Gällivare.
Start sker efter årsskiftet och projektet löper under lång tid.
Vi på Nkraft arbetar nära våra konsulter och kunder - med fokus på trygghet, bra villkor och långsiktiga samarbeten.
Yrkesroll: Mattläggare
Arbetsort: Kiruna & Gällivare
Arbetstid:
Skiftgång måndag-torsdag
Alternativt måndag-fredag
Projekt: Större byggprojekt hos byggföretag, lång varaktighet
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som mattläggare
Är självgående och kvalitetsmedveten
Trivs med att arbeta i projektmiljö
Är pålitlig, noggrann och har god samarbetsförmåga
Har B-körkort (meriterande)
Vi erbjuder
Anställning enligt kollektivavtal
Trygga villkor och konkurrenskraftig ersättning
Möjlighet till långsiktigt arbete i stabila projekt
Personlig kontakt och uppföljning från Nkraft
Ett bemanningsbolag som värdesätter respekt, tydlighet och långsiktighet
Om Nkraft Bemanning
Nkraft är ett växande bemannings- och rekryteringsbolag med fokus på bygg, anläggning och industri.
Vi är verksamma över hela Sverige - med stark närvaro i Norrbotten - och samarbetar med några av branschens ledande aktörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: carl.david@nkraft.se
Detta är ett heltidsjobb.

N Kraft Bemanning AB
(org.nr 559432-0508), https://www.nkraft.se
Storgatan 52 B (visa karta
)
982 31 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Carl-David Almqvist Carl-David@nkraft.se 0730594612
9651054