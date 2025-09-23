Mattias Fransson AB söker målare / servicearbetare inom måleri
Mattias Fransson AB / Grovarbetarjobb / Lund Visa alla grovarbetarjobb i Lund
2025-09-23
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mattias Fransson AB i Lund
Vi erbjuder:
Varierande arbetsuppgifter inom måleri och service
Möjlighet till utveckling och eget ansvar
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av måleri eller liknande servicearbete inom måleri.
Är noggrann, självgående och har känsla för kvalitet.
Har B-körkort (meriterande men ej krav)
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Är kund fokuserad.
Erfarenhet av dekorationsmålning/ designmåleri typ Kabric eller Milacolor (meriterande men ej krav)
Pratar flytande Svenska eller Engelska.
Arbetsort: Vi utgår från Malmö/ Lund och arbetar med projekt i hela västra Skåne.
Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: maleri.franssonab@gmail.com Arbetsgivare Mattias Fransson AB
(org.nr 559264-0816) Jobbnummer
9523230