Mattias Fransson AB söker målare / servicearbetare inom måleri

Mattias Fransson AB / Grovarbetarjobb / Lund
2025-09-23


Vi erbjuder:
Varierande arbetsuppgifter inom måleri och service
Möjlighet till utveckling och eget ansvar

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av måleri eller liknande servicearbete inom måleri.
Är noggrann, självgående och har känsla för kvalitet.
Har B-körkort (meriterande men ej krav)
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Är kund fokuserad.
Erfarenhet av dekorationsmålning/ designmåleri typ Kabric eller Milacolor (meriterande men ej krav)
Pratar flytande Svenska eller Engelska.

Arbetsort: Vi utgår från Malmö/ Lund och arbetar med projekt i hela västra Skåne.

Tillträde: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: maleri.franssonab@gmail.com

Arbetsgivare
Mattias Fransson AB (org.nr 559264-0816)

Jobbnummer
9523230

