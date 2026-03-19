Mättekniker till vår produktion - Borrmaskinsaffären

Mättekniker till vår produktion
Epiroc Rock Drills AB / Teknikjobb / Örebro Visa alla teknikjobb i Örebro
2026-03-19
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Epiroc Rock Drills AB i Örebro
, Kumla
, Askersund
, Nacka
, Fagersta
eller i hela Sverige
Epiroc is a leading productivity partner for the mining, infrastructure and natural resources industries. With cutting-edge technology, Epiroc develops and produces innovative drill rigs, rock excavation and construction equipment, and provides world-class service and consumables. The company was founded in Stockholm, Sweden, and has passionate people supporting and collaborating with customers in more than 150 countries. Learn more at www.epirocgroup.com.
Vill du arbeta i en varierad och ansvarsfull roll där noggrannhet och analysförmåga står i fokus? Vi söker en mättekniker som vill bidra till vår kvalitetsavdelning genom att säkerställa att våra mätdon är kalibrerade och att mätresultat är korrekta. Du blir en viktig del av ett team som arbetar nära produktionen för att upprätthålla hög kvalitet och driva förbättringar. Följ med oss när vi accelererar transformationen!
Ditt uppdrag
Som mättekniker ansvarar du för kalibrering och underhåll av mätdon, både i mätrummet och ute i produktionen. Du genomför mätningar med mätmaskiner och analyserar resultat för att säkerställa noggrannhet och kvalitet.
En annan viktig del av arbetet är att tolka ritningar och ge stöd åt operatörer och andra avdelningar i mättekniska frågor. Du hanterar produktrevisioner, ankomstkontroller och utfallsprov samt skapar och uppdaterar dokumentation.
Arbetet sker dagtid på plats i en produktionsmiljö, där du ingår i ett team av fyra mättekniker och samarbetar tätt med operatörer, flödesledare, R&D och produktionsteknik.
Placering
Denna tjänst är placerad i Örebro, Sverige. Arbetet utförs på plats i vår verkstad. Rollen är förlagd till dagtid.
Livet på Epiroc
När du blir en del av Epiroc kan du förvänta dig en atmosfär av kreativitet, innovation och mångfald. Du kommer att vara en del av en grupp skickliga och hjälpsamma kollegor som alla lever efter våra kärnvärden: samarbete, engagemang och innovation. Vi arbetar i en global miljö med över 113 nationaliteter.
Förutom att vi har en kultur som kännetecknas av utveckling i kombination med en bra balans mellan arbete och fritid, finns det några saker som gör oss lite extra stolta över att arbeta på Epiroc:
• Globala karriärmöjligheter.
• Epiroc University, för din egen kompetensutveckling.
• Samhällsengagemang.
• Förmånspaket, som bland annat inkluderar bonus.
Ansökan och kontaktinformation
Vi uppmuntrar dig att skicka in din ansökan via vår karriärsida så snart som möjligt, men senast den 6 april 2026. Ansökningar granskas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi är engagerade i en grundlig rekryteringsprocess som inkluderar intervjuer, referenstagning och tester. För att säkerställa en trygg arbetsmiljö genomför vi identitetskontroller och drog- och alkoholtester. Vår process är utformad för att vara rättvis och inkluderande; du kan förvänta dig transparent kommunikation och en balanserad utvärdering av dina färdigheter och erfarenheter.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta:
Anställande chef, Ana Paula Geisler, ana.geisler@epiroc.com
Rekryteringsspecialist, Maria Tedsjö, maria.tedsjo@external.epiroc.comPubliceringsdatum2026-03-19Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av kalibrering och mätteknik, gärna inom en produktionsmiljö. Du har en god förståelse för ritningsläsning och CAD samt erfarenhet av att arbeta med kvalitetssystem och avvikelsehantering. Vi ser gärna att du har goda datorkunskaper och det är ett krav att du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.
Som person är du metodisk, strukturerad och noggrann, med god analytisk förmåga för att ifrågasätta och validera mätresultat. Samtidigt trivs du med att samarbeta och bidra till en positiv arbetsmiljö.
Hos oss får du en stimulerande roll i en dynamisk miljö där du har möjlighet att utvecklas och påverka både din egen och verksamhetens utveckling. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "82266-44048844". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Epiroc Rock Drills AB
(org.nr 556077-9018), https://www.epirocgroup.com Arbetsplats
Epiroc Kontakt
Maria Tedsjo +46107551103 Jobbnummer
9808512