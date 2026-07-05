Mättekniker till Junecon Var med och utveckla framtidens projekt!
Junecon AB / Montörsjobb / Jönköping Visa alla montörsjobb i Jönköping
2026-07-05
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Är du en kommunikativ, noggrann och lösningsorienterad mättekniker med minst två års erfarenhet?
Vill du jobba i ett team där nytänkande uppmuntras och där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med både kollegor och tekniken?
Då kan du vara precis den vi söker till Junecon!
Om rollen
Som mättekniker hos oss blir du en viktig del av vår fortsatta tillväxt. Du arbetar varierat och kommer vara engagerad i hela kedjan – från planering och inmätning till kvalitetssäkring och leverans.
Du kommer att arbeta med:
GPS‐utrustning
Totalstation
Drönarflygning
Filmning av ledningar
Inmätning och utsättning i mark-, anläggnings- och byggprojekt
Junecon ingår i en koncern tillsammans med flera företag inom bygg- och anläggning, vilket ger oss styrkan att erbjuda helhetslösningar till våra kunder – och dig som mättekniker en bred, utvecklande vardag.
Vi söker dig som har:
minst två års erfarenhet som mättekniker
god kommunikativ förmåga och samarbetsvilja
hög noggrannhet och självdisciplin
driv, ansvarskänsla och vilja att fortsätta utvecklas
ett nytänkande och flexibelt förhållningssätt
goda kunskaper i svenska (tal & skrift) – engelska är meriterande
B‐körkort
Vi erbjuder dig:
en arbetsplats med teamkänsla, korta beslutsvägar och högt engagemang
stora möjligheter att utvecklas inom moderna mätmetoder (t.ex. drönare och 3D‐modeller)
påverkan i ett företag som satsar på utveckling och innovation
varierande arbetsdagar och spännande uppdrag
härliga kollegor som jobbar nära varandra och hjälps åt
Låter det intressant?
Skicka din ansökan redan idag!
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan slutdatum.
Anställningsform: Provanställning 6 månader
Omfattning: 100 %
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Ort: Jönköping
Kontakt: HR-Ansvarig Hanna Brunius, 0708-29 70 14
👉 Ansökan skickas till: jobb@junecon.se
Rekrytering påbörjas under v.33 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: jobb@junecon.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mättekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junecon AB
(org.nr 556961-0370)
Fordonsvägen 9 (visa karta
)
553 02 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9992719